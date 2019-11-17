Ян Тигорев: у Алексея Баги глаза грустные, потому что нет результата

- Оформит ли брестское "Динамо" чемпионство?





- Не знаю. У Бреста, конечно, большие проблемы с составом. Но как показывает практика, Брест дома играет очень хорошо. Поэтому достаточно набрать одно очко. Не должны они проиграть при родной публике.





- Что не так с БАТЭ: почему у главного тренера Алексея Баги грустные глаза?





- Они грустные, потому что нет результата. Нет еврокубков. К которым приучили нас. Мы помним, какой глыбой был Капский. Увы, его с нами нет. Стало быть, БАТЭ в любом случае будет меняться. Посмотрим.





- Что скажешь о возможности создания ПФЛ?





- Хорошо, что мы начали об этом говорить. Я не сижу в высоких кабинетах. Сложно сказать, чем все завершится. Уже 20 лет, пора что-то менять.



