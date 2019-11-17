ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ян Тигорев: у Алексея Баги глаза грустные, потому что нет результата

18.11.2019 08:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-футболист национальной сборной Ян Тигорев в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" поделился рядом мыслей относительно чемпионата Беларуси по футболу.

- Оформит ли брестское "Динамо" чемпионство?

- Не знаю. У Бреста, конечно, большие проблемы с составом. Но как показывает практика, Брест дома играет очень хорошо. Поэтому достаточно набрать одно очко. Не должны они проиграть при родной публике.

- Что не так с БАТЭ: почему у главного тренера Алексея Баги грустные глаза?

- Они грустные, потому что нет результата. Нет еврокубков. К которым приучили нас. Мы помним, какой глыбой был Капский. Увы, его с нами нет. Стало быть, БАТЭ в любом случае будет меняться. Посмотрим.

- Что скажешь о возможности создания ПФЛ?

- Хорошо, что мы начали об этом говорить. Я не сижу в высоких кабинетах. Сложно сказать, чем все завершится. Уже 20 лет, пора что-то менять.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-футболист национальной сборной Ян Тигорев в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" поделился рядом мыслей относительно чемпионата Беларуси по футболу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: девятилетняя барабанщица покорила Сеть исполнением кавера Nirvana
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рюкзаки стильные мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика