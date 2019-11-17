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Видеофакт: девятилетняя барабанщица покорила Сеть исполнением кавера Nirvana

18.11.2019 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл покорила Cеть, опубликовав на YouTube видео, в котором исполняет кавер-версию песни In Bloom (1991 год) рок-группы Nirvana.

Видеофакт: девятилетняя барабанщица покорила Сеть исполнением кавера Nirvana

За несколько дней ролик юной ударницы набрал почти 260 тысяч просмотров.

"Отличная работа. Как бывший барабанщик советую тебе приобрести защиту для ушей, а то этот звон может остаться навсегда", — посоветовал @Jason Leigh.

"Словами не могу передать, насколько я рад от того, что будущее музыки в таких хороших руках. Ты — настоящая рокерша", — прокомментировал @Chris Henson.
"Курт гордился бы тобой", — поддержал @Jolliee Guy.

Помимо ударных, Нанди умеет играть на гитаре и петь, чем делится на страницах в социальных сетях, которые ей помогают вести родители.


Исполнению девочки могут позавидовать прославленные рок-звезды: она кричит, топает и от души радуется тому, что делает — иногда вместе с младшим братом.

Вместо кукол у Нанди барабанные палочки, но про пышное розовое платье и корону принцессы она пока что не забывает, пишет ru.oxu.az
 
 
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Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл покорила Cеть, опубликовав на YouTube видео, в котором исполняет кавер-версию песни In Bloom (1991 год) рок-группы Nirvana.
 
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