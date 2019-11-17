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Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне

18.11.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, в конце октября Северная Корея запустила две ракеты в море между Корейским полуостровом и Японией. На днях КНДР направила Южной Корее ультиматум.


Фото: ЦТАК
Ким Чен Ын на коне на вершине горы Пэктусан

В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям, пишет korrespondent.net

Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал учения военно-воздушных сил страны и намекнул на подготовку к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник, 18 ноября.
 
В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям и отметил, что необходимо проводить учения без предупреждения. 
 
"Это предоставляет возможность улучшить готовность Корейской народной армии к войне", – подчеркнул северокорейский лидер.
 
 
 
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Напомним, в конце октября Северная Корея запустила две ракеты в море между Корейским полуостровом и Японией. На днях КНДР направила Южной Корее ультиматум.
 
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