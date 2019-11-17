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На выборах «прокатили» Николая Улаховича

18.11.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действующий депутат Палаты представителей, лидер Патриотической партии, главный казак Беларуси Николай Улахович не получил новый мандат.

На выборах «прокатили» Николая Улаховича
В некотором смысле итоги выборов по Сенницкому избирательному округу это скандал. Согласно предварительному списку депутатов, опубликованному на сайте Центризбиркома, в Палату представителей здесь прошла директор центра дошкольного развития ребенка «Колосок» Людмила Подлужная. Таким образом, Николай Улахович, который баллотировался по этому округу остался без мандата. Мимо Палаты представителей пролетел и директор Минского областного колледжа Вадим Дордаль, который тоже баллотировался по этому округу.

Напомним, что Улахович получил известность как представитель пророссийских сил после попытки стать  президентом Беларуси.   Депутатом Палаты представителей он был всего один созыв. "Непродление" мандата это, конечно, знак.

 
 
 
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Действующий депутат Палаты представителей, лидер Патриотической партии, главный казак Беларуси Николай Улахович не получил новый мандат.
 
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