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Фотофакт: Короткевич пришла на участок к Лукашенко, чтобы сказать ему пару слов

18.11.2019 07:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На участке в Университете физкультуры, где голосовал Лукашенко, встретились экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич и руководитель страны



«А сама?» — «Сама следующий раз» — «Значит, будем бороться», иронизирует телеграмм-канал «Пул первого».
 
 
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На участке в Университете физкультуры, где голосовал Лукашенко, встретились экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич и руководитель страны
 
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