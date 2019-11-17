|
Фотофакт: Короткевич пришла на участок к Лукашенко, чтобы сказать ему пару слов
Источник материала: Партизан
На участке в Университете физкультуры, где голосовал Лукашенко, встретились экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич и руководитель страны
«А сама?» — «Сама следующий раз» — «Значит, будем бороться», иронизирует телеграмм-канал «Пул первого».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На участке в Университете физкультуры, где голосовал Лукашенко, встретились экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич и руководитель страны
|
Свежие газеты
Архив (Разное)