Оппозиция не прошла в новый парламент Беларуси. ЦИК подвел предварительные итоги выборов

news.tut.by Среди прошедших в Палату представителей 7-го созыва оппозиционеров не оказалось. Напомним, по данным ЦИК, явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах, пишет





Больше всего заметных фигур в минском списке. Здесь и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, и Мисс Беларусь Мария Василевич, и журналист Тенгиз Думбадзе, дипломаты Валерий Воронецкий (и это его второй срок в парламенте) и Андрей Савиных. Среди депутатов и председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.





А в целом список из 20-ти депутатов по Минску выглядит так:

Шабановский № 91 Лагунова Галина Николаевна

Автозаводской № 92 Гранковский Александр Александрович

Васнецовский № 93 Шкроб Марина Александровна

Свислочский № 94 Воронецкий Валерий Иосифович

Купаловский № 95 Сайганова Татьяна Ивановна

Чкаловский № 96 Савиных Андрей Владимирович

Октябрьский № 97 Клишевич Сергей Михайлович

Грушевский № 98 Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна

Юго-Западный № 99 Комаровский Игорь Сергеевич

Есенинский № 100 Гайдук Оксана Вячеславовна

Каменногорский № 101 Старовойтова Анна Валентиновна

Западный № 102 Ленчевская Марина Александровна

Пушкинский № 103 Панасюк Василий Васильевич (это председатель Минского горсовета депутатов)

Кальварийский № 104 Василевич Мария Викторовна (смотрите, как голосовали в ее округе)

Старовиленский № 105 Любецкая Светлана Анатольевна (а за нее голосовал президент)

Коласовский № 106 Дик Сергей Константинович

Восточный № 107 Давыдько Геннадий Брониславович (мы посмотрели, как проходили выборы в этом округе)

Калиновский № 108 Гайдукевич Олег Сергеевич

Уручский № 109 Гордейчик Иван Аркадьевич

Партизанский № 110 Думбадзе Тенгиз Шукриевич

Брестская область

На том самом брестском участке, где произошел скандал со «вбросом бюллетеней», победу одержал действующий депутат Анатолий Дашко. А в целом для Брестской области список депутатов выглядит так:





Брестский-Западный № 1 Брич Леонид Григорьевич

Брестский-Центральный № 2 Васько Марина Викторовна

Брестский-Восточный № 3 Дашко Анатолий Михайлович (мы сделали репортаж из этого округа)

Брестский-Пограничный № 4 Зайцев Евгений Станиславович

Барановичский-Западный № 5 Хлобукин Игорь Константинович

Барановичский-Восточный № 6 Попко Павел Иванович

Барановичский сельский № 7 Жолнерчик Людмила Николаевна

Беловежский № 8 Стативко Жанна Владимировна

Пружанский № 9 Левчук Александр Георгиевич





Днепро-Бугский № 10 Бартош Светлана Владимировна

Ивацевичский № 11 Голуб Наталья Григорьевна

Кобринский № 12 Демидович Василий Николаевич

Лунинецкий № 13 Насеня Анатолий Васильевич

Пинский городской № 14 Омельянюк Александр Павлович

Пинский сельский № 15 Бегеба Валентина Константиновна

Столинский № 16 Боболович Александр Сергеевич

Витебская область

А это список депутатов от Витебской области. Среди прошедших в парламент оказался председатель горисполкома Витебска Виктор Николайкин и старожил Палаты представителей — нынешний ее спикер Владимир Андрейченко. Он становится депутатом четвертый раз подряд.





Витебский-Горьковский № 17 Николайкин Виктор Павлович (мы сделали репортаж, как выбирали депутата на этом округе)

Витебский-Чкаловский № 18 Автухова Татьяна Анатольевна

Витебский-Железнодорожный № 19 Горваль Светлана Александровна

Витебский-Октябрьский № 20 Егоров Алексей Владимирович

Городокский № 21 Полякова Ирина Михайловна





Докшицкий № 22 Андрейченко Владимир Павлович

Лепельский № 23 Мартынов Игорь Феликсович

Новополоцкий № 24 Карась Денис Николаевич

Оршанский городской № 25 Крачек Инна Юрьевна

Оршанский-Днепровский № 26 Васюков Виталий Михайлович

Полоцкий городской № 27 Одинцова Светлана Владимировна

Полоцкий сельский № 28 Шевчук Николай Николаевич

Поставский № 29 Сильчёнок Павел Матвеевич

Сенненский № 30 Дубов Александр Васильевич





Гомельская область

Депутатом от 34-го гомельского округа стала главный идеолог области Ирина Довгало, именно она задекларировала самый высокий из кандидатов в городе доход (43,6 тысячи рублей за 2018 год). А так выглядит весь список нородных избранников от Гомельской области:





Гомельский-Юбилейный № 31 Уткин Виталий Юрьевич

Гомельский-Сельмашевский № 32 Данченко Александр Михайлович

Гомельский-Центральный № 33 Злотников Андрей Анатольевич

Гомельский-Советский № 34 Довгало Ирина Викторовна (мы посмотрели, как голосовали в этом округе)

Гомельский-Промышленный № 35 Машкаров Александр Валерьевич

Гомельский-Новобелицкий № 36 Креч Ольга Зеноновна

Гомельский сельский № 37 Завалей Игорь Владимирович

Буда-Кошелевский № 38 Васильков Николай Андреевич

Житковичский № 39 Кралевич Ирина Николаевна

Жлобинский № 40 Волков Игорь Владимирович

Калинковичский № 41 Адаменко Евгений Буниславович

Мозырский № 42 Назаренко Валентина Алексеевна

Полесский № 43 Писаник Леонид Федорович

Речицкий № 44 Стельмашок Сергей Петрович

Рогачевский № 45 Кравцов Сергей Владимирович

Светлогорский № 46 Тавтын Игорь Павлович

Хойникский № 47 Чернявская Жанна Николаевна

Гродненская область

Меньше всего округов в Гродненской области — 13. Депутатом по Лидскому округу стал замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич.





Волковысский № 48 Поконечный Павел Леонидович

Гродненский-Занеманский № 49 Луканская Ирина Эдуардовна

Гродненский-Октябрьский № 50 Потапова Елена Станиславовна

Гродненский-Центральный № 51 Кирьяк Лилия Вацлавовна (смотрите наш репортаж с этого округа)

Гродненский-Ленинский № 52 Долгошей Тамара Сергеевна

Гродненский сельский № 53 Аутко Александр Викторович

Ивьевский № 54 Маркевич Александр Иванович

Лидский № 55 Мицкевич Валерий Вацлавович

Неманский № 56 Синяк Владимир Александрович

Замковый № 57 Сонгин Александр Генрихович

Слонимский № 58 Семеняко Валентин Михайлович

Сморгонский № 59 Свилло Виктор Збигневич

Щучинский № 60 Михалюк Павел Рышардович

Минская область

Среди заметных представителей Минской области бывший министр информации Лилия Ананич и первый заместитель министра обороны Олег Белоконев.





Березинский № 61 Лавриненко Игорь Владимирович

Борисовский городской № 62 Шипуло Александр Валерьевич

Борисовский сельский № 63 Ананич Лилия Станиславовна

Жодинский № 64 Стрельченок Валерий Иванович

Пуховичский № 65 Белоконев Олег Алексеевич

Копыльский № 66 Нижевич Людмила Ивановна

Слуцкий № 67 Ражанец Валентина Витальевна

Солигорский городской № 68 Струневский Андрей Николаевич

Солигорский сельский № 69 Мурина Юлия Григоревна

Столбцовский № 70 Мамайко Иван Андреевич

Дзержинский № 71 Саракач Александр Иванович

Молодечненский городской № 72 Кананович Людмила Николаевна

Молодечненский сельский № 73 Семенчук Олег Алексеевич

Вилейский № 74 Супранович Ирина Александровна

Логойский № 75 Вабищевич Петр Андреевич

Сеницкий № 76 Подлужная Людмила Брониславовна

Заславский № 77 Курсевич Валентина Вацлавовна





Могилевская область

Среди избранников от Могилевской области один из самых известных депутатов Палаты представителей нынешнего созыва — историк Игорь Марзалюк.





Бобруйский-Ленинский № 78 Рынейская Ирина Николаевна

Бобруйский-Первомайский № 79 Широкая Вера Владимировна

Бобруйский сельский № 80 Гацко Владимир Владимирович

Быховский № 81 Сыранков Сергей Александрович

Горецкий № 82 Колеснева Елена Петровна

Кричевский № 83 Азаренко Владимир Николаевич

Могилевский-Ленинский № 84 Марзалюк Игорь Александрович (и отсюда у нас есть репортаж)

Могилевский-Центральный № 85 Здорикова Людмила Евгеньевна

Могилевский-Октябрьский № 86 Петрашова Ольга Владимировна

Могилевский-Промышленный № 87 Масейков Александр Анатольевич

Могилевский сельский № 88 Тарасенко Наталья Эдуардовна

Осиповичский № 89 Шутова Светлана Александровна

Шкловский № 90 Ганчук Андрей Александрович



