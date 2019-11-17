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Оппозиция не прошла в новый парламент Беларуси. ЦИК подвел предварительные итоги выборов

18.11.2019 07:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на 18 ноября Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования на выборах в парламент.

Оппозиция не прошла в новый парламент Беларуси. ЦИК подвел предварительные итоги выборов
фото Алесь Пилецкий
Среди прошедших в Палату представителей 7-го созыва оппозиционеров не оказалось. Напомним, по данным ЦИК, явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах, пишет news.tut.by

Больше всего заметных фигур в минском списке. Здесь и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, и Мисс Беларусь Мария Василевич, и журналист Тенгиз Думбадзе, дипломаты Валерий Воронецкий (и это его второй срок в парламенте) и Андрей Савиных. Среди депутатов и председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.

 А в целом список из 20-ти депутатов по Минску выглядит так:

Шабановский № 91 Лагунова Галина Николаевна
Автозаводской № 92 Гранковский Александр Александрович
Васнецовский № 93 Шкроб Марина Александровна
Свислочский № 94 Воронецкий Валерий Иосифович
Купаловский № 95 Сайганова Татьяна Ивановна
Чкаловский № 96 Савиных Андрей Владимирович
Октябрьский № 97 Клишевич Сергей Михайлович
Грушевский № 98 Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна
Юго-Западный № 99 Комаровский Игорь Сергеевич
Есенинский № 100 Гайдук Оксана Вячеславовна
Каменногорский № 101 Старовойтова Анна Валентиновна
Западный № 102 Ленчевская Марина Александровна
Пушкинский № 103 Панасюк Василий Васильевич (это председатель Минского горсовета депутатов)
Кальварийский № 104 Василевич Мария Викторовна (смотрите, как голосовали в ее округе)
Старовиленский № 105 Любецкая Светлана Анатольевна (а за нее голосовал президент)
Коласовский № 106 Дик Сергей Константинович
Восточный № 107 Давыдько Геннадий Брониславович (мы посмотрели, как проходили выборы в этом округе)
Калиновский № 108 Гайдукевич Олег Сергеевич
Уручский № 109 Гордейчик Иван Аркадьевич
Партизанский № 110 Думбадзе Тенгиз Шукриевич

Брестская область

На том самом брестском участке, где произошел скандал со «вбросом бюллетеней», победу одержал действующий депутат Анатолий Дашко. А в целом для Брестской области список депутатов выглядит так:

Брестский-Западный № 1 Брич Леонид Григорьевич
Брестский-Центральный № 2 Васько Марина Викторовна
Брестский-Восточный № 3 Дашко Анатолий Михайлович (мы сделали репортаж из этого округа)
Брестский-Пограничный № 4 Зайцев Евгений Станиславович
Барановичский-Западный № 5     Хлобукин Игорь Константинович
Барановичский-Восточный № 6    Попко Павел Иванович
Барановичский сельский № 7 Жолнерчик Людмила Николаевна
Беловежский № 8 Стативко Жанна Владимировна
Пружанский № 9                            Левчук Александр Георгиевич

Днепро-Бугский № 10 Бартош Светлана Владимировна
Ивацевичский № 11 Голуб Наталья Григорьевна
Кобринский № 12 Демидович Василий Николаевич
Лунинецкий № 13 Насеня Анатолий Васильевич
Пинский городской № 14 Омельянюк Александр Павлович
Пинский сельский № 15 Бегеба Валентина Константиновна
Столинский № 16 Боболович Александр Сергеевич

Витебская область

А это список депутатов от Витебской области. Среди прошедших в парламент оказался председатель горисполкома Витебска Виктор Николайкин и старожил Палаты представителей — нынешний ее спикер Владимир Андрейченко. Он становится депутатом четвертый раз подряд.

Витебский-Горьковский № 17 Николайкин Виктор Павлович (мы сделали репортаж, как выбирали депутата на этом округе)
Витебский-Чкаловский № 18 Автухова Татьяна Анатольевна
Витебский-Железнодорожный № 19 Горваль Светлана Александровна
Витебский-Октябрьский № 20 Егоров Алексей Владимирович
Городокский № 21    Полякова Ирина Михайловна

Докшицкий № 22 Андрейченко Владимир Павлович
Лепельский № 23 Мартынов Игорь Феликсович
Новополоцкий № 24 Карась Денис Николаевич
Оршанский городской № 25 Крачек Инна Юрьевна
Оршанский-Днепровский № 26 Васюков Виталий Михайлович
Полоцкий городской № 27 Одинцова Светлана Владимировна
Полоцкий сельский № 28 Шевчук Николай Николаевич
Поставский № 29 Сильчёнок Павел Матвеевич
Сенненский № 30 Дубов Александр Васильевич

Гомельская область

Депутатом от 34-го гомельского округа стала главный идеолог области Ирина Довгало, именно она задекларировала самый высокий из кандидатов в городе доход (43,6 тысячи рублей за 2018 год). А так выглядит весь список нородных избранников от Гомельской области:

Гомельский-Юбилейный № 31 Уткин Виталий Юрьевич
Гомельский-Сельмашевский № 32 Данченко Александр Михайлович
Гомельский-Центральный № 33 Злотников Андрей Анатольевич
Гомельский-Советский № 34 Довгало Ирина Викторовна (мы посмотрели, как голосовали в этом округе)
Гомельский-Промышленный № 35 Машкаров Александр Валерьевич
Гомельский-Новобелицкий № 36 Креч Ольга Зеноновна
Гомельский сельский № 37 Завалей Игорь Владимирович
Буда-Кошелевский № 38 Васильков Николай Андреевич
Житковичский № 39   Кралевич Ирина Николаевна
Жлобинский № 40 Волков Игорь Владимирович
Калинковичский № 41 Адаменко Евгений Буниславович
Мозырский № 42  Назаренко Валентина Алексеевна
Полесский № 43 Писаник Леонид Федорович
Речицкий № 44 Стельмашок Сергей Петрович
Рогачевский № 45 Кравцов Сергей Владимирович
Светлогорский № 46 Тавтын Игорь Павлович
Хойникский № 47 Чернявская Жанна Николаевна

Гродненская область

Меньше всего округов в Гродненской области — 13. Депутатом по Лидскому округу стал замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич.

Волковысский № 48 Поконечный Павел Леонидович
Гродненский-Занеманский № 49 Луканская Ирина Эдуардовна
Гродненский-Октябрьский № 50 Потапова Елена Станиславовна
Гродненский-Центральный № 51 Кирьяк Лилия Вацлавовна (смотрите наш репортаж с этого округа)
Гродненский-Ленинский № 52 Долгошей Тамара Сергеевна
Гродненский сельский № 53 Аутко Александр Викторович
Ивьевский № 54 Маркевич Александр Иванович
Лидский № 55 Мицкевич Валерий Вацлавович
Неманский № 56 Синяк Владимир Александрович
Замковый № 57 Сонгин Александр Генрихович
Слонимский № 58 Семеняко Валентин Михайлович
Сморгонский № 59 Свилло Виктор Збигневич
Щучинский № 60 Михалюк Павел Рышардович

Минская область

Среди заметных представителей Минской области бывший министр информации Лилия Ананич и первый заместитель министра обороны Олег Белоконев.

Березинский № 61 Лавриненко Игорь Владимирович
Борисовский городской № 62 Шипуло Александр Валерьевич
Борисовский сельский № 63 Ананич Лилия Станиславовна
Жодинский № 64 Стрельченок Валерий Иванович
Пуховичский № 65 Белоконев Олег Алексеевич
Копыльский № 66 Нижевич Людмила Ивановна
Слуцкий № 67 Ражанец Валентина Витальевна
Солигорский городской № 68 Струневский Андрей Николаевич
Солигорский сельский № 69 Мурина Юлия Григоревна
Столбцовский № 70 Мамайко Иван Андреевич
Дзержинский № 71 Саракач Александр Иванович
Молодечненский городской № 72 Кананович Людмила Николаевна
Молодечненский сельский № 73 Семенчук Олег Алексеевич
Вилейский № 74 Супранович Ирина Александровна
Логойский № 75 Вабищевич Петр Андреевич
Сеницкий № 76 Подлужная Людмила Брониславовна
Заславский № 77 Курсевич Валентина Вацлавовна

Могилевская область

Среди избранников от Могилевской области один из самых известных депутатов Палаты представителей нынешнего созыва — историк Игорь Марзалюк.

Бобруйский-Ленинский № 78 Рынейская Ирина Николаевна
Бобруйский-Первомайский № 79 Широкая Вера Владимировна
Бобруйский сельский № 80 Гацко Владимир Владимирович
Быховский № 81 Сыранков Сергей Александрович
Горецкий № 82 Колеснева Елена Петровна
Кричевский № 83 Азаренко Владимир Николаевич
Могилевский-Ленинский № 84 Марзалюк Игорь Александрович (и отсюда у нас есть репортаж)
Могилевский-Центральный № 85 Здорикова Людмила Евгеньевна
Могилевский-Октябрьский № 86 Петрашова Ольга Владимировна
Могилевский-Промышленный № 87 Масейков Александр Анатольевич
Могилевский сельский № 88 Тарасенко Наталья Эдуардовна
Осиповичский № 89 Шутова Светлана Александровна
Шкловский № 90 Ганчук Андрей Александрович
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В ночь на 18 ноября Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования...
 
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