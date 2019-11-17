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Как ужиться с зожником? Рассказывают пары друзей

18.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нередко образ жизни зожников становится для их друзей проблемой. С началом «новой жизни» у них становится меньше общих развлечений, а на их место обычно приходят нравоучения и даже конфликты. Вместе с питьевой водой «Святой источник» мы позвали в студию три пары знакомых, в каждой из которых один ведет здоровый образ жизни, и расспросили их об общих интересах, ссорах и том, как они меняют друг друга к лучшему.

Партнер проекта:


Бережное, заботливое отношение к себе — основа нашего физического и эмоционального благополучия. Поверьте в себя и изменитесь к лучшему со «Святым Источником» — узнайте, сколько воды вам необходимо в день.

 
 
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Мы позвали в студию друзей, один из которых зожник, и узнали, как эти люди уживаются между собой. *партнерский материал
 
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