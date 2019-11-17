Как ужиться с зожником? Рассказывают пары друзей

Источник материала: Tut.by

Нередко образ жизни зожников становится для их друзей проблемой. С началом «новой жизни» у них становится меньше общих развлечений, а на их место обычно приходят нравоучения и даже конфликты. Вместе с питьевой водой «Святой источник» мы позвали в студию три пары знакомых, в каждой из которых один ведет здоровый образ жизни, и расспросили их об общих интересах, ссорах и том, как они меняют друг друга к лучшему.

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