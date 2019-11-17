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Как ужиться с зожником? Рассказывают пары друзей
Источник материала: Tut.by
Нередко образ жизни зожников становится для их друзей проблемой. С началом «новой жизни» у них становится меньше общих развлечений, а на их место обычно приходят нравоучения и даже конфликты. Вместе с питьевой водой
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Мы позвали в студию друзей, один из которых зожник, и узнали, как эти люди уживаются между собой. *партнерский материал
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