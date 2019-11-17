Источник материала: Новости Волковыска

ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Эти сведения размещены на официальном сайте Центризбиркома. По Волковысскому избирательному округу № 48 депутатом парламента избран начальник Волковысского РОЧС Павел Поконечный.

Справка: Родился 28 июня 1971 года в деревне Ошмянцы Волковысского района Гродненской области. В 1989 году окончил Гродненское профессионально-техническое училище № 114 по специальности «фрезеровщик». Работал на Волковысском заводе кровельных и строительно-отделочных машин по специальности. С 1990 по 1992 годы проходил службу в Вооруженных Силах. С 1992 по 1993 годы работал в строительно-монтажном тресте № 32 бетонщиком. С 1993 года по настоящее время служит в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Волковысского района. В 2000 году окончил командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по специальности «пожарная техника и безопасность». С 2006 года проходит службу в должности начальника Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». Награжден медалью: «За безупречную службу» 3-ей степени. Депутат Гродненского областного Совета депутатов и Волковысского районного Совета депутатов 27-го созыва. Женат, двое детей. Проживает в городе Волковыске, беспартийный.