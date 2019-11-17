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В Италии тренера уволили после победы 27:0
Источник материала: Tut.by
Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» отправлен в отставку после победы над «Мариино Кальчо» со счетом 27:0,
Вот как прокомментировал отставку президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли:
— Мы были шокированы и сильно сожалеем, что наши юниоры обыграли соперников со счетом 27:0. Это нарушает дух ценностей молодежного футбола: противников нужно уважать, а сегодня этого не произошло.
Я искренне извиняюсь перед клубом «Марина Кальчо» и заявляю, что совет директоров единогласно решил уволить тренера Риччини.
Также президент добавил, что тренеры обязаны заниматься не только спортивной подготовкой юных футболистов:
— Наши тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их. Этого сегодня не было.
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