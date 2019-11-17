«Мисс Беларусь» Мария Василевич стала депутатом. Итоги парламентских выборов
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KYKY
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Вчера, 17 ноября, в Беларуси прошел основной день выборов в Палату представителей. А сегодня, 18 ноября,
предварительные результаты. В беларуский парламент не прошла оппозиция (от слова «совсем»), зато депутатами стали «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич и экс-министр информации Лилия Ананич, стали известны «БелТА». сообщает
Кроме Василевич и Ананич, депутатские кресла заняли экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных (возможно, вы помните его из нашей
о его встрече с избирателями, на которую никто, кроме Савиных, не пришел), а также замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, руководитель ЛДПБ Олег Гайдукевич, пророссийский журналист Тенгиз Думбадзе и дипломат Валерий Воронецкий (это его второй срок в парламенте). грустной новости Ещё пара заметных депутатов
На брестком участке, где наблюдатель заснял
биллютеней, победу одержал действующий депутат Анатолий Дашко. В Гомельской области – главный идеолог области Ирина Довгало, которую местные СМИ называли «самым дорогим кандидатом» (ее доход за прошлый год – 43,6 тысячи рублей; сама Довгало попытку «подброса» , что эта сумма обоснованная). заявляла
В Витебской области победил нынешний спикер палаты представителей Владимир Андрейченко, который избирается уже четвертый раз подряд. В Могилевской области статус депутата получил историк Игорь Марзалюк, знакомый интернету как «самый преданный фанат Лукашенко», а с недавнего времени – как шансонье.
Напоним: официальная явка, по данным ЦИК, составила 77,22% – выборы признаны состоявшимися.
Сейчас будет больно. Все остальные депутаты – длинный список
Минск
Шабановский № 91 Лагунова Галина Николаевна
Автозаводской № 92 Гранковский Александр Александрович
Васнецовский № 93 Шкроб Марина Александровна
Купаловский № 95 Сайганова Татьяна Ивановна
Октябрьский № 97 Клишевич Сергей Михайлович
Грушевский № 98 Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна
Юго-Западный № 99 Комаровский Игорь Сергеевич
Есенинский № 100 Гайдук Оксана Вячеславовна
Каменногорский № 101 Старовойтова Анна Валентиновна
Западный № 102 Ленчевская Марина Александровна
Пушкинский № 103 Панасюк Василий Васильевич
Старовиленский № 105 Любецкая Светлана Анатольевна (а за нее голосовал президент)
Коласовский № 106 Дик Сергей Константинович
Уручский № 109 Гордейчик Иван Аркадьевич
Брестская область
Брестский-Западный № 1 Брич Леонид Григорьевич
Брестский-Центральный № 2 Васько Марина Викторовна
Брестский-Пограничный № 4 Зайцев Евгений Станиславович
Барановичский-Западный № 5 Хлобукин Игорь Константинович
Барановичский-Восточный № 6 Попко Павел Иванович
Барановичский сельский № 7 Жолнерчик Людмила Николаевна
Беловежский № 8 Стативко Жанна Владимировна
Пружанский № 9 Левчук Александр Георгиевич
Днепро-Бугский № 10 Бартош Светлана Владимировна
Ивацевичский № 11 Голуб Наталья Григорьевна
Кобринский № 12 Демидович Василий Николаевич
Лунинецкий № 13 Насеня Анатолий Васильевич
Пинский городской № 14 Омельянюк Александр Павлович
Пинский сельский № 15 Бегеба Валентина Константиновна
Столинский № 16 Боболович Александр Сергеевич
Витебская область
Витебский-Горьковский № 17 Николайкин Виктор Павлович
Витебский-Чкаловский № 18 Автухова Татьяна Анатольевна
Витебский-Железнодорожный № 19 Горваль Светлана Александровна
Витебский-Октябрьский № 20 Егоров Алексей Владимирович
Городокский № 21 Полякова Ирина Михайловна
Лепельский № 23 Мартынов Игорь Феликсович
Новополоцкий № 24 Карась Денис Николаевич
Оршанский городской № 25 Крачек Инна Юрьевна
Оршанский-Днепровский № 26 Васюков Виталий Михайлович
Полоцкий городской № 27 Одинцова Светлана Владимировна
Полоцкий сельский № 28 Шевчук Николай Николаевич
Поставский № 29 Сильчёнок Павел Матвеевич
Сенненский № 30 Дубов Александр Васильевич
Гомельская область
Гомельский-Юбилейный № 31 Уткин Виталий Юрьевич
Гомельский-Сельмашевский № 32 Данченко Александр Михайлович
Гомельский-Центральный № 33 Злотников Андрей Анатольевич
Гомельский-Промышленный № 35 Машкаров Александр Валерьевич
Гомельский-Новобелицкий № 36 Креч Ольга Зеноновна
Гомельский сельский № 37 Завалей Игорь Владимирович
Буда-Кошелевский № 38 Васильков Николай Андреевич
Житковичский № 39 Кралевич Ирина Николаевна
Жлобинский № 40 Волков Игорь Владимирович
Калинковичский № 41 Адаменко Евгений Буниславович
Мозырский № 42 Назаренко Валентина Алексеевна
Полесский № 43 Писаник Леонид Федорович
Речицкий № 44 Стельмашок Сергей Петрович
Рогачевский № 45 Кравцов Сергей Владимирович
Светлогорский № 46 Тавтын Игорь Павлович
Хойникский № 47 Чернявская Жанна Николаевна
Гродненская область
Волковысский № 48 Поконечный Павел Леонидович
Гродненский-Занеманский № 49 Луканская Ирина Эдуардовна
Гродненский-Октябрьский № 50 Потапова Елена Станиславовна
Гродненский-Центральный № 51 Кирьяк Лилия Вацлавовна
Гродненский-Ленинский № 52 Долгошей Тамара Сергеевна
Гродненский сельский № 53 Аутко Александр Викторович
Ивьевский № 54 Маркевич Александр Иванович
Неманский № 56 Синяк Владимир Александрович
Замковый № 57 Сонгин Александр Генрихович
Слонимский № 58 Семеняко Валентин Михайлович
Сморгонский № 59 Свилло Виктор Збигневич
Щучинский № 60 Михалюк Павел Рышардович
Минская область
Березинский № 61 Лавриненко Игорь Владимирович
Борисовский городской № 62 Шипуло Александр Валерьевич
Жодинский № 64 Стрельченок Валерий Иванович
Пуховичский № 65 Белоконев Олег Алексеевич
Копыльский № 66 Нижевич Людмила Ивановна
Слуцкий № 67 Ражанец Валентина Витальевна
Солигорский городской № 68 Струневский Андрей Николаевич
Солигорский сельский № 69 Мурина Юлия Григоревна
Столбцовский № 70 Мамайко Иван Андреевич
Дзержинский № 71 Саракач Александр Иванович
Молодечненский городской № 72 Кананович Людмила Николаевна
Молодечненский сельский № 73 Семенчук Олег Алексеевич
Вилейский № 74 Супранович Ирина Александровна
Логойский № 75 Вабищевич Петр Андреевич
Сеницкий № 76 Подлужная Людмила Брониславовна
Заславский № 77 Курсевич Валентина Вацлавовна
Могилевская область
Бобруйский-Ленинский № 78 Рынейская Ирина Николаевна
Бобруйский-Первомайский № 79 Широкая Вера Владимировна
Бобруйский сельский № 80 Гацко Владимир Владимирович
Быховский № 81 Сыранков Сергей Александрович
Горецкий № 82 Колеснева Елена Петровна
Кричевский № 83 Азаренко Владимир Николаевич
Могилевский-Центральный № 85 Здорикова Людмила Евгеньевна
Могилевский-Октябрьский № 86 Петрашова Ольга Владимировна
Могилевский-Промышленный № 87 Масейков Александр Анатольевич
Могилевский сельский № 88 Тарасенко Наталья Эдуардовна
Осиповичский № 89 Шутова Светлана Александровна
Шкловский № 90 Ганчук Андрей Александрович
За кого из них голосовали вы?
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Минск
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