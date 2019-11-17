ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мисс Беларусь» Мария Василевич стала депутатом. Итоги парламентских выборов

18.11.2019 09:15 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера, 17 ноября, в Беларуси прошел основной день выборов в Палату представителей. А сегодня, 18 ноября, стали известны предварительные результаты. В беларуский парламент не прошла оппозиция (от слова «совсем»), зато депутатами стали «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич и экс-министр информации Лилия Ананич, сообщает «БелТА».

Кроме Василевич и Ананич, депутатские кресла заняли экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных (возможно, вы помните его из нашей грустной новости о его встрече с избирателями, на которую никто, кроме Савиных, не пришел), а также замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, руководитель ЛДПБ Олег Гайдукевич, пророссийский журналист Тенгиз Думбадзе и дипломат Валерий Воронецкий (это его второй срок в парламенте).

Ещё пара заметных депутатов

На брестком участке, где наблюдатель заснял попытку «подброса» биллютеней, победу одержал действующий депутат Анатолий Дашко. В Гомельской области – главный идеолог области Ирина Довгало, которую местные СМИ называли «самым дорогим кандидатом» (ее доход за прошлый год – 43,6 тысячи рублей; сама Довгало заявляла, что эта сумма обоснованная).

В Витебской области победил нынешний спикер палаты представителей Владимир Андрейченко, который избирается уже четвертый раз подряд. В Могилевской области статус депутата получил историк Игорь Марзалюк, знакомый интернету как «самый преданный фанат Лукашенко», а с недавнего времени – как шансонье.

Напоним: официальная явка, по данным ЦИК, составила 77,22% – выборы признаны состоявшимися.

Сейчас будет больно. Все остальные депутаты – длинный список

Минск

  • Шабановский № 91    Лагунова Галина Николаевна
  • Автозаводской № 92    Гранковский Александр Александрович
  • Васнецовский № 93    Шкроб Марина Александровна
  • Купаловский № 95    Сайганова Татьяна Ивановна
  • Октябрьский № 97    Клишевич Сергей Михайлович
  • Грушевский № 98    Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна
  • Юго-Западный № 99    Комаровский Игорь Сергеевич
  • Есенинский № 100    Гайдук Оксана Вячеславовна
  • Каменногорский № 101    Старовойтова Анна Валентиновна
  • Западный № 102    Ленчевская Марина Александровна
  • Пушкинский № 103    Панасюк Василий Васильевич
  • Старовиленский № 105    Любецкая Светлана Анатольевна (а за нее голосовал президент)
  • Коласовский № 106    Дик Сергей Константинович
  • Уручский № 109    Гордейчик Иван Аркадьевич

Брестская область

  • Брестский-Западный № 1    Брич Леонид Григорьевич
  • Брестский-Центральный № 2    Васько Марина Викторовна
  • Брестский-Пограничный № 4    Зайцев Евгений Станиславович
  • Барановичский-Западный № 5    Хлобукин Игорь Константинович
  • Барановичский-Восточный № 6    Попко Павел Иванович
  • Барановичский сельский № 7    Жолнерчик Людмила Николаевна
  • Беловежский № 8    Стативко Жанна Владимировна
  • Пружанский № 9    Левчук Александр Георгиевич
  • Днепро-Бугский № 10    Бартош Светлана Владимировна
  • Ивацевичский № 11    Голуб Наталья Григорьевна
  • Кобринский № 12    Демидович Василий Николаевич
  • Лунинецкий № 13    Насеня Анатолий Васильевич
  • Пинский городской № 14    Омельянюк Александр Павлович
  • Пинский сельский № 15    Бегеба Валентина Константиновна
  • Столинский № 16    Боболович Александр Сергеевич

Витебская область

  • Витебский-Горьковский № 17    Николайкин Виктор Павлович
  • Витебский-Чкаловский № 18    Автухова Татьяна Анатольевна
  • Витебский-Железнодорожный № 19    Горваль Светлана Александровна
  • Витебский-Октябрьский № 20    Егоров Алексей Владимирович
  • Городокский № 21    Полякова Ирина Михайловна
  • Лепельский № 23    Мартынов Игорь Феликсович
  • Новополоцкий № 24    Карась Денис Николаевич
  • Оршанский городской № 25    Крачек Инна Юрьевна
  • Оршанский-Днепровский № 26    Васюков Виталий Михайлович
  • Полоцкий городской № 27    Одинцова Светлана Владимировна
  • Полоцкий сельский № 28    Шевчук Николай Николаевич
  • Поставский № 29    Сильчёнок Павел Матвеевич
  • Сенненский № 30    Дубов Александр Васильевич

Гомельская область

  • Гомельский-Юбилейный № 31    Уткин Виталий Юрьевич
  • Гомельский-Сельмашевский № 32    Данченко Александр Михайлович
  • Гомельский-Центральный № 33    Злотников Андрей Анатольевич
  • Гомельский-Промышленный № 35    Машкаров Александр Валерьевич
  • Гомельский-Новобелицкий № 36    Креч Ольга Зеноновна
  • Гомельский сельский № 37    Завалей Игорь Владимирович
  • Буда-Кошелевский № 38    Васильков Николай Андреевич
  • Житковичский № 39    Кралевич Ирина Николаевна
  • Жлобинский № 40    Волков Игорь Владимирович
  • Калинковичский № 41    Адаменко Евгений Буниславович
  • Мозырский № 42    Назаренко Валентина Алексеевна
  • Полесский № 43    Писаник Леонид Федорович
  • Речицкий № 44    Стельмашок Сергей Петрович
  • Рогачевский № 45    Кравцов Сергей Владимирович
  • Светлогорский № 46    Тавтын Игорь Павлович
  • Хойникский № 47    Чернявская Жанна Николаевна

Гродненская область

  • Волковысский № 48    Поконечный Павел Леонидович
  • Гродненский-Занеманский № 49    Луканская Ирина Эдуардовна
  • Гродненский-Октябрьский № 50    Потапова Елена Станиславовна
  • Гродненский-Центральный № 51    Кирьяк Лилия Вацлавовна
  • Гродненский-Ленинский № 52    Долгошей Тамара Сергеевна
  • Гродненский сельский № 53    Аутко Александр Викторович
  • Ивьевский № 54    Маркевич Александр Иванович
  • Неманский № 56    Синяк Владимир Александрович
  • Замковый № 57    Сонгин Александр Генрихович
  • Слонимский № 58    Семеняко Валентин Михайлович
  • Сморгонский № 59    Свилло Виктор Збигневич
  • Щучинский № 60    Михалюк Павел Рышардович

Минская область

  • Березинский № 61    Лавриненко Игорь Владимирович
  • Борисовский городской № 62    Шипуло Александр Валерьевич
  • Жодинский № 64    Стрельченок Валерий Иванович
  • Пуховичский № 65    Белоконев Олег Алексеевич
  • Копыльский № 66    Нижевич Людмила Ивановна
  • Слуцкий № 67    Ражанец Валентина Витальевна
  • Солигорский городской № 68    Струневский Андрей Николаевич
  • Солигорский сельский № 69    Мурина Юлия Григоревна
  • Столбцовский № 70    Мамайко Иван Андреевич
  • Дзержинский № 71    Саракач Александр Иванович
  • Молодечненский городской № 72    Кананович Людмила Николаевна
  • Молодечненский сельский № 73    Семенчук Олег Алексеевич
  • Вилейский № 74    Супранович Ирина Александровна
  • Логойский № 75    Вабищевич Петр Андреевич
  • Сеницкий № 76    Подлужная Людмила Брониславовна
  • Заславский № 77    Курсевич Валентина Вацлавовна

Могилевская область

  • Бобруйский-Ленинский № 78    Рынейская Ирина Николаевна
  • Бобруйский-Первомайский № 79    Широкая Вера Владимировна
  • Бобруйский сельский № 80    Гацко Владимир Владимирович
  • Быховский № 81    Сыранков Сергей Александрович
  • Горецкий № 82    Колеснева Елена Петровна
  • Кричевский № 83    Азаренко Владимир Николаевич
  • Могилевский-Центральный № 85    Здорикова Людмила Евгеньевна
  • Могилевский-Октябрьский № 86    Петрашова Ольга Владимировна
  • Могилевский-Промышленный № 87    Масейков Александр Анатольевич
  • Могилевский сельский № 88    Тарасенко Наталья Эдуардовна
  • Осиповичский № 89    Шутова Светлана Александровна
  • Шкловский № 90    Ганчук Андрей Александрович

За кого из них голосовали вы?

Читайте по теме: «Не придёте – вам п****». Как досрочные выборы в Беларуси используют людей, законы и здравый смысл

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 17 ноября, в Беларуси прошел основной день выборов в Палату представителей. А сегодня, 18 ноября, стали известны предварительные результаты. В беларуский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Поконечный избран депутатом парламента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика