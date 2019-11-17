«Конкурс мокрых маек». На матче Албания - Франция зрителей полили вместо газона

Источник материала: Tut.by

Забавный инцидент произошел в перерыве матча отборочного турнира Евро-2020 Албания — Франция, который проходил на новом стадионе в Тиране, пишет sport-express.

В перерыве выяснилось, что система полива газона неисправна. Вместо того, чтобы орошать траву, мощная струя воды окатила трибуну с болельщиками.

Inauguration du nouveau stade à Tirana, il reste encore quelques détails à régler. #ALBFRA #arrosage pic.twitter.com/7n8IQkC63s — Baptiste Desprez (@Batdesprez) November 17, 2019

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Франция заняла первое место в группе и вышла на Евро, Албания — только 4-е.