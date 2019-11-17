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«Конкурс мокрых маек». На матче Албания - Франция зрителей полили вместо газона
Источник материала: Tut.by
Забавный инцидент произошел в перерыве матча отборочного турнира Евро-2020 Албания — Франция, который проходил на новом стадионе в Тиране,
В перерыве выяснилось, что система полива газона неисправна. Вместо того, чтобы орошать траву, мощная струя воды окатила трибуну с болельщиками.
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Франция заняла первое место в группе и вышла на Евро, Албания — только 4-е.
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Из-за дефекта в работе системы полива струя воды была направлена прямо на трибуну.
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