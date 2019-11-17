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Ермошина назвала имена «известных фигур», ставших депутатами

18.11.2019 09:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В число вновь избранных депутатов выбрано больше представителей партий, чем в прошлый парламент, и нет ни одного от оппозиции.

Об этом стало известно на ночном брифинге по итогам выборов в Палату представителей Национального собрания.

Как отметила глава ЦИК Лидия Ермошина, в депутаты, «если говорить о фигурах известных», избраны экс-министр информации Лилия Ананич, бывший глава Белтелерадиокомпании, руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

«Избрана Василевич Мария - наша прыгажуня что называется», - продолжила Ермошина.

Депутатами стали экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, дипломат Валерий Воронецкий, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, телеведущий Тенгиз Думбадзе.

Напомним, в прошлый парламент были избраны Елена Анисим и Анна Канопацкая, но в этом году их даже не зарегистрировалипрошли в депутаты лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев и председатель БНФ Григорий Костусев.

По предварительным данным, явка по итогам парламентских выборов в Беларуси составила 77,22%. В ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовал 35,77% избирателей.

Первая сессия Палаты представителей седьмого созыва откроется 6 декабря.

В понедельник пройдут пресс-конференции наблюдателей, которые сообщат о том, в каких обстоятельствах проходили выборы и подсчет голосов.

 
 
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В число вновь избранных депутатов выбрано больше представителей партий, чем в прошлый парламент, и нет ни одного от оппозиции. Об этом стало известно на ночном...
 
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