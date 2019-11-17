ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Посиневшими пальцами за кресло держаться не буду». Лукашенко дал большое интервью

18.11.2019 09:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

«Посиневшими пальцами за кресло держаться не буду». Лукашенко дал большое интервью

17 ноября во время голосования на выборах в Палату представителей президент ответил на вопросы журналистов. В том числе – о своем участии в президентских выборах, об изменении Конституции и об углублении и интеграции с Россией.

О новом парламенте:

- Мы будем избирать парламент такой, который будет работать в ваших интересах, если вы хотите сохранить главное - суверенитет и независимость нашей страны. Если вы хотите, чтобы этот клочок земли оставался всегда наш, для ваших детей.

-  Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам, Конституции. Мы выборы проводим для своей страны, для своего народа, чтобы было лучше у нас. И проводим так, как мы это понимаем.

Лукашенко подчеркнул, что ни одна страна не обращает особого внимания на рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, а в Беларуси, наоборот, очень серьезно относятся к их рекомендациям. Но в целом, отметил президент, он не привык «париться» по поводу признания результатов выборов на Западе. Если же западные политики снова не признают парламентские выборы, Лукашенко будет «весьма разочарован в их ангажированности".

О скандалах с независимыми наблюдателями и членами избирательных комиссий:

- Я знаю, что с этим делать. Если уж абсолютно искренне, ну не хотим мы создавать определенной напряженности вокруг даже этих скандалов.

- Они (члены избиркомов – ред.) сегодня на передовой. Ну, что ж, это надо выдержать. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки там валятся - мол, и котов я в детстве убивал, и надсмотрщиком был, и стрелял в кого-то... Чего я только не делал. Абсолютное вранье! Никогда в жизни у меня такого не было, можно проверить. Тем не менее, ушат грязи вылили. Я терплю, не даю им повода, чтобы они перешли ко второму этапу - они думали, что я с бешеным рвением на это буду реагировать. Да глупости, люди это поймут.

- Мы все эти случаи задокументировали и с этими людьми (наблюдателями – ред.) разберемся по закону. Сейчас не хочу создавать проблем, поскольку потом некоторые могут сказать, мол, этот диктатор тут наклонил общество, людей заставил, вот он что-то не давал делать и прочее... Надо потерпеть. С ними мы разберемся. Вот проведем выборы - и разберемся.

Президент подчеркнул, что случаи давления на членов избиркомов будут жестко пресекаться:

- Жестко - это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Я тут сам виноват, что сдерживал их: давайте по-человечески, спокойно. Но некоторые этого не понимают, уже шесть таких случаев на вчерашний вечер было. Мелочь - шесть, но я не хочу, чтобы даже один человек из комиссии пострадал. В чем они виноваты? Они сидят, работают, а вы начинаете их третировать… Отвернем голову, повыворачиваем руки тем, кто будет себя подобным образом вести.

- Но помните одну вещь - это репетиция главных выборов. Они щупают - на площадях, где-то на избирательных участках, они давят на наших людей. А они (члены избирательных комиссий. - ред.) - учителя, врачи, инженеры, у них масса проблем. Они их начинают на зуб пробовать. Попробовали. Видят, что не получится.

О выборах президента в 2020 году:

- Если обществу не нравится, как это президент организовывает, они переизберут его через полгода. Будьте уверены. И я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. И власти в целом, если вы откажете в доверии. Поэтому мы проводим выборы для себя.

-  Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Я уже поработал приличное количество лет, - сказал он. - Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет.

- Да, мы не богаты. Не потому, что Лукашенко плохой. Потому что мы плохо иногда работаем и у нас нет того, что есть в России и других странах (запасы природных энергоресурсов – ред.). Мы свое богатство с мозоля, как у нас в народе говорят, сами, своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить.

- Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло.

- Не думайте, что у нас президентская власть - это царствование, как некоторые на улицах кричат: "хопiць", поцарствовал. Они, видимо, так и понимают эту должность.

О выборах президента в 2025 году:

-  Господи, я, может, до 2025 года не доживу, не дай бог. Хочется еще пожить, дети малые, посмотреть, как у них будет.

О возможности изменения Конституции страны:

- Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию. Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного Суда мне представлены.

Президент отметил, что сейчас на основании многих предложений юристов Конституционного суда можно переходить к следующему этапу: будет сформирована более широкая группа специалистов, которые попробуют написать проект Конституции и представить его президенту:

- Я уже, если сочту нужным, представлю ее всему обществу. И третий этап - это будет, скорее всего, обсуждение обществом этой Конституции.

- Никакие сроки я ставить не намерен и не собираюсь. Будет готов вариант - пойдем дальше ко второму, третьему, четвертому этапу. Именно так должна разворачиваться работа. Спешка здесь не приемлема, это серьезный вопрос: как будет жить и развиваться страна в будущем.

Об отношениях с Россией и Западом:

- Поскольку у нас громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам.

- Что касается США, они от меня никогда ничего не требуют… Сейчас я встречался с американскими политиками высокопоставленными, я знаю их позицию. Они всегда начинают с этого: мы не ставим перед вами, господин президент, вопрос, с кем вы, с нами или с Россией.

- Поэтому если в России кто-то озабочен, что американцы уже нас потащили на Запад, это чепуха полная. С Лукашенко Беларусь никто на Запад не потащит. Я знаю свою роль, свое место, знаю, как меня там оценивают, нас в целом. Но я не могу позволить, чтобы мы были отхожим двором ни у Европы, ни у Востока. Мы страна суверенная и независимая. И я именно так буду ставить эти вопросы и вести диалог.

- У нас с блоком НАТО договора о тесном партнерстве, как у России, нет. У нас нет, к сожалению, и соглашения с Евросоюзом, которое имеет Российская Федерация. Они и в ВТО вступили, и нас подтягивают к этому.

- Я особо не напрягаюсь в этом плане, просто объясняю, что мы никуда не уходим - ни на Восток, ни на Запад. Вот наша земля - мы железно будем здесь и ни метра никому не отдадим. Ни Западу, ни России не надо напрягаться: мы будем всегда на своем месте в рамках тех границ, которые существуют. Но на коленях больше ни перед кем ползать не будем.

Об интеграции с Россией:

- Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы - это суверенитет, независимость нашего государства. Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто. Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны.

- А вы знаете, какой дефицит в торговле у нас с Россией? Под девять миллиардов долларов ежегодно. Где мне взять эти девять миллиардов, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выстроили барьеры и не пускают туда по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет. Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Но это неправильно.

- Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?  Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще. Он мне может сказать.

- Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются. Это ненормально. Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону Россию, да и мы всегда будем приветствовать такой союз. Поэтому не парьтесь: я не меньший патриот, чем вы.

- Мы когда-то считали (цену содержания совместных объектов – ред.). Я не стану называть цифры, чтобы потом меня там, в России (если не вы, то кто-то другой)... Они всегда выбирают какое-то слово и начинают бомбить так, как им хочется, хотя я даже не имел в виду этого… Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим.

О покупке российских самолетов Су-30СМ:

- Я ничего бесплатно не хочу. Я хочу, чтобы это была приемлемая цена. А если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду и так далее, думаю, в России люди это поймут.

О затратах на общую с Россией систему ПВО:

- От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать даже не в Беларуси, а в странах НАТО. Представьте, какие это затраты!

- Я на это пошел (чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России, была совместной. – ред.). Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники... Хорошо. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Я считаю, это не наш путь. Мы родные, близкие - белорусы и россияне. Нам нечего делить. Зачем мы это творим? Не мы в этом инициаторы.

О расходах России и Беларуси на совместные проекты:

- И знаете, приходится так на так. Никто никому не должен. А сейчас ситуация еще больше обострилась. Вы же видите, что происходит: НАТО и другие войска, оборона, ракеты средней и малой дальности и так далее. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем, может, и мы когда-нибудь вам пригодимся. Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо - посчитаем. Это стоит недешево.

Об отношениях с Польшей:

- Для Польши мы всегда открыты, это одна из самых близких нам стран. Если у нас что-то не получилось (а не получилось многое), то это не ко мне вопросы - это к вашим политикам. Если вы готовы и хотите с нами иметь теснейшие, дружеские отношения, мы готовы к этому. Готовы были всегда.

- Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать - пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины.

О языковом вопросе в Беларуси:

- Не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка - русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский. Вы понимаете - русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык! Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык! Что вы хотите потерять - разум или сердце?


 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 ноября во время голосования на выборах в Палату представителей президент ответил на вопросы журналистов. В том числе – о своем участии в президентских выборах,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Візіт Прэзідэнта Беларусі ў Аўстрыю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика