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Представлен электрический кроссовер Ford, стилизованный под Mustang

18.11.2019 09:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье вечером в Лос-Анджелесе, когда в Европе наступило утро понедельника, Ford провел презентацию своего электрического «паркетника» Mustang Mach-E.


Для Ford это знаковая модель, разработка которой велась с прицелом на глобальный рынок — речь идет о первом «самостоятельном» электромобиле концерна, ведь прежде автогигант выпускал электрические модификации уже существующих моделей. В длину (4,71 м) Mustang Mach-E оказывается немного крупнее Skoda Kodiaq, ширина составляет 1,88 м.


В обводах Mustang Mach-E может померещиться Tesla. И многие иностранные журналисты уже успели раскритиковать фордовскую новинку за сходство со своим основным рыночным конкурентом — Model Y, выпуск которого пока даже не начался. При этом обещанных создателями намеков на классический Mustang хоть и мало, но они есть — это, например, фирменные эмблемы в виде галопирующего жеребца на кузове и корма с трехсекционными задними фонарями, стилизованными под светотехнику пони-кара.


В салоне Mustang Mach-E также живет тесловская идея — огромного 15,5-дюймового «планшета» вместо центральной консоли. Перед водителем — широкий 10,2-дюймовый дисплей с приборами, среди опций заявлены панорамная крыша, атмосферная подсветка, подогрев руля и аудиосистема Bang & Olufsen. У машины два багажника: объем грузового отделения спереди — 136 л, задний отсек вмещает 821 л (при сложенных задних сиденьях — 1688 л).


Комплектаций у кроссовера предусмотрено пять на выбор, столько же предложат и вариантов отдачи электродвигателей. Базовой является версия Select с 259-сильным электромотором, батареей Standard Range емкостью 75,7 кВтч, задним или полным приводом (в первом случае крутящий момент равен 414 Нм, а во втором 565 Нм, а пробег на одной зарядке по американской методике EPA — 338 км и 370 км соответственно). В США цены на Mustang Mach-E будут начинаться от 43 895 долларов, но покупателям придется ждать до начала 2021 года.


Кроссовер в комплектации Premium предусматривает выбор не только типа привода, но и емкости батареи. Кроме Standard Range это аккумулятор Extended Range на 98,8 кВтч и более мощный электромотор — с 286 силами и 414 Нм у заднеприводной версии и 338 «лошадками» и 565 Нм у модификации с полным приводом. Дальность хода — от 435 до 483 км. От 150-киловаттного терминала пополнить иссякший запас батареи на 80% можно примерно за 40 минут.


Также в гамме заявлены версии California Route 1 с 286-сильным мотором и задним приводом и топовый вариант GT, у которого будет только полный привод и запас хода до 402 км. Он окажется самым мощным (465 сил и 830 Нм) и «шустрым» — разгон до 100 км/ч обещан примерно за 3,5 секунды.


Но сперва на рынке (уже до конца текущего года) наряду с версией Premium появится Mustang Mach-E в «приветственном» исполнении First Edition с 338-сильной установкой и полным приводом. Самый динамичный вариант GT подоспеет весной 2021 года.

 
 
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В воскресенье вечером в Лос-Анджелесе, когда в Европе наступило утро понедельника, Ford провел презентацию своего электрического «паркетника» Mustang Mach-E.
 
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