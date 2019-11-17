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КХЛ: Дюков - не актер, Стась - грубо нарушал правила

18.11.2019 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между минским «Динамо» и «Авангардом» (1:2 ОТ), где в третьем периоде удаление до конца матча за удар соперника клюшкой получил нападающий омичей Андрей Стась.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего „Авангарда“ Андрея Стася по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ („Удар клюшкой“), подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на сайте организации.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции тренер «Авангарда» Боб Хартли был недоволен действиями защитника минского «Динамо» Романа Дюкова — после столкновения с Андреем Стасем тот долго не мог подняться:

— Он повел себя как футболист. Это позор для КХЛ! Андрей Стась никогда не делает вещи, за которые его удалили. Он самый дисциплинированный и уважаемый игрок в нашей команде. Я крайне разочарован. Надеюсь, КХЛ пересмотрит штраф Стася. Актеры должны играть в Голливуде, а не выходить на лед.

После этого ему ответил генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков:

— Считаю недопустимым подобный комментарий со стороны тренера гостей. Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника. Роман Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику.

 
 
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