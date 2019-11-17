19 ноября в Минске состоится II конференция по безопасности бизнеса и работе с проблемными долгами

Источник материала: Ежедневник





19 ноября 2019 г. пройдет уже II конференция по безопасности бизнеса и проверке контрагентов «Бизнес, деньги, два суда: работаем с Российской Федерацией».

Уникальный формат выступлений «эксперт из Российской Федерации + эксперт из Беларуси» позволит рассмотреть темы максимально глубоко и максимально практично.

Российская Федерация – основной торговый партнер Республики Беларусь. Несмотря на процессы гармонизации законодательства, в хозяйственных взаимоотношениях есть много страновых особенностей, своеобразных подходов к правовому регулированию и нюансов функционирования правовых инструментов.

Конференция «Бизнес, деньги, два суда: работаем с Российской Федерацией» поможет найти ответы на множество вопросов, возникающих при работе с российскими контрагентами, – от преддоговорной проверки контрагентов и определения условий договоров до непосредственно взыскания проблемных долгов и поиска имущества недобросовестных контрагентов.

В секции «Бизнес»

Стадия заключения договора – ключевая. Именно на ней определяются все условия, по которым будут работать стороны. После заключения придется исполнять то, что написано. Вы узнаете, что предусмотреть в договоре с российским клиентом, какие указать условия, сроки поставки, расчетов, чтобы избежать рисков. Как обезопасить себя от непредоставления контрагентом документов об уплате НДС? За какие отгрузки без проверки контрагентов может оштрафовать прокуратура? Что можно узнать о контрагенте из открытых (и не очень) источников информации?

В секции «Деньги»

Заключая договор, надо думать не только об условиях его реализации, но и о том, как конкретно и на базе каких норм права мы будем защищать свои права в случае их нарушения.

Как выбрать суд, чтобы не пришлось лететь через полмира для участия в процессе, например, в Хабаровск? Защищают ли российские суды государственный интерес или в споре двух субъектов хозяйствования придерживаются нейтралитета? За какие условия о суде и о применимом праве есть смысл драться, а от каких ничего не зависит? Какие товаросопроводительные документы необходимы, за что штрафуют и могут конфисковать товар?

В секции «Два суда»

Столкнувшись с нарушением прав, нам придется свои права защищать. Какие есть способы внесудебного взыскания? Как подготовиться к суду, что нужно иметь в качестве доказательств? Как суды оценивают те или иные доказательства? Как разыскать должника и его имущество? И на закуску: как испортить жизнь должнику так, чтобы он сам захотел вернуть долг (опыт коллекторов), и почему «затянуть» должника в банкротство сейчас стало одним из наиболее действенных методов работы с должниками?

Рекомендуем посетить конференцию руководителям предприятий, юристам, менеджерам по поставкам и бухгалтерам.

Программа конференции доступна по ссылке http://bd2s.tilda.ws/

Организатор конференции: сервис проверки контрагентов «СтатусПро» ( https://statuspro.by/ )