Акция «Время стать заметным» пройдет в Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





С 19 по 24 ноября пройдет акция «Время стать заметным».

Целью акции будет популяризация использования фликеров в темное время суток, сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Во время акции, посещая трудовые коллективы и учреждения образования, инспекторы расскажут об основных способах обозначения себя на дороге в темное время суток и эффективности применения фликеров.

– Чтобы обезопасить себя на дороге, необходимо использовать световозвращающие элементы. Принцип их действия основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается.

К слову, ГАИ рекомендует одновременно носить два и более фликера. Самый действенный – желтого или белого цвета.

В январе-октябре 2019 года на территории страны совершено 2750 происшествий с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы различной степени тяжести. В темное время суток произошло 870 ДТП , в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 – ранения.