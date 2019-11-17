Новый парламент: «Мисс Беларусь-2018» и экс-министр стали депутатами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый парламент Беларуси соберется на первое заседание уже 6 декабря. Об этом заявили в ЦИК республики. Накануне в стране прошли выборы депутатов. За их ходом следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

110 из 110-ти – парламентские выборы состоялись во всех округах. Центризбирком уже обнародовал фамилии депутатов. Среди известных в Беларуси имен – экс-министр информации Лилия Ананич, заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич, бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, а еще обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич. На пресс-конференции уже глубоко за полночь глава Центризбиркома Лидия Ермошина отметила, что выборы по всей стране прошли спокойно, а явка избирателей оказалась высокой – более 78%. Эти данные уточняются.

По всей стране и за рубежом работало около 6 тысяч избирательных участков. А за тем, как проходили выборы, следило 30 тысяч наблюдателей из Беларуси и больше тысячи зарубежных – от различных международных структур, в том числе СНГ, ОБСЕ, ШОС. Это, кстати, значительно больше, чем в предыдущие кампании. Предварительно многие отметили высокий уровень организации избирательного процесса. Но, конечно, итоговая оценка появится позже.

«Нам слишком рано говорить что-либо об избирательном процессе, потому что мы хотим иметь полную картину того, что происходит. Потому что я могу что-нибудь сказать про один избирательный участок, но ситуация может полностью отличаться на другом. Поэтому мои наблюдения будут слишком преждевременными», – отметила глава миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер.

«Центр Европы, здесь ситуация, что нам сегодня по-человечески многие завидуют. И они хотят узнать: а почему у нас так? И я когда встречаюсь с международными наблюдателями, никто пока не сказал плохо о нашей стране», – указал наблюдатель ЦИК от коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов.