Новый парламент: «Мисс Беларусь-2018» и экс-министр стали депутатами

Новый парламент Беларуси соберется на первое заседание уже 6 декабря. Об этом заявили в ЦИК республики. Накануне в стране прошли выборы депутатов. За их ходом следила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
110 из 110-ти – парламентские выборы состоялись во всех округах. Центризбирком уже обнародовал фамилии депутатов. Среди известных в Беларуси имен – экс-министр информации Лилия Ананич, заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич, бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, а еще обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич. На пресс-конференции уже глубоко за полночь глава Центризбиркома Лидия Ермошина отметила, что выборы по всей стране прошли спокойно, а явка избирателей оказалась высокой – более 78%. Эти данные уточняются.
По всей стране и за рубежом работало около 6 тысяч избирательных участков. А за тем, как проходили выборы, следило 30 тысяч наблюдателей из Беларуси и больше тысячи зарубежных – от различных международных структур, в том числе СНГ, ОБСЕ, ШОС. Это, кстати, значительно больше, чем в предыдущие кампании. Предварительно многие отметили высокий уровень организации избирательного процесса. Но, конечно, итоговая оценка появится позже.
«Нам слишком рано говорить что-либо об избирательном процессе, потому что мы хотим иметь полную картину того, что происходит. Потому что я могу что-нибудь сказать про один избирательный участок, но ситуация может полностью отличаться на другом. Поэтому мои наблюдения будут слишком преждевременными», – отметила глава миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер.
«Центр Европы, здесь ситуация, что нам сегодня по-человечески многие завидуют. И они хотят узнать: а почему у нас так? И я когда встречаюсь с международными наблюдателями, никто пока не сказал плохо о нашей стране», – указал наблюдатель ЦИК от коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов.
В этом году борьба за депутатское кресло в Овальном зале была серьезной – сразу пять человек на место. Претендовать могли только те белорусы, которые достигли 21 года. Окончательные данные по итогам выборов станут известны через несколько дней. На свою первую сессию народные избранники седьмого созыва соберутся уже 6 декабря.