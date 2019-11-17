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В Пуховичском районе разбился насмерть бесправник на BMW
18.11.2019 10:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
27-летний местный житель за рулем BMW врезался в ограждение и погиб, сообщает
Авария произошла рано утром на ул. Центральная. Водитель-бесправник не справился с управлением.
«Известно, что водительское удостоверение он не получал. Авто приобрел недавно и собирался на нем потренировать навыки вождения, чтобы затем пойти учиться в автошколу. По предварительной информации, за рулем он был в нетрезвом виде. Взяты соответствующие анализы», - добавил Сергей Чеботарев.
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Смертельное ДТП имело место вчера в агрогородке Голоцк Пуховичского района.
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