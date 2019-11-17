В Пуховичском районе разбился насмерть бесправник на BMW

27-летний местный житель за рулем BMW врезался в ограждение и погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева.

Авария произошла рано утром на ул. Центральная. Водитель-бесправник не справился с управлением.

«Известно, что водительское удостоверение он не получал. Авто приобрел недавно и собирался на нем потренировать навыки вождения, чтобы затем пойти учиться в автошколу. По предварительной информации, за рулем он был в нетрезвом виде. Взяты соответствующие анализы», - добавил Сергей Чеботарев.

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