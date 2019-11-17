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Вы слушаете радио – радио слушает вас

18.11.2019 10:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вы слушаете радио – радио слушает вас
АиФ

Немного неожиданно? Мы согласны! Для белорусского радио иметь в штате социолога – нетипично. Так чем же человек науки занимается на радиостанции? И чем можете помочь ВЫ?

– Дмитрий, расскажите: чем именно вы занимаетесь?

Знаменитому писателю Антуану де Сент­Экзюпери принадлежит крылатая фраза: «Все дороги ведут к людям». Наша радиостанция является яркой иллюстрацией этого афоризма: современный качественный продукт невозможен без ориентации на своего слушателя, его предпочтения, а также без непрерывного изучения его интересов, потребностей и их изменений. Социология, в свою очередь, выступает в роли связующего звена между радио и его аудиторией. Она позволяет увидеть образ не только радиостанции в целом, но и ее отдельных продуктов, персоналий глазами слушателей.

– Любой человек может принимать участие в исследовании? Как происходит отбор участников?

Для каждого конкретного исследования определяются критерии, по которым происходит отбор людей. Например, если мы изучаем постоянных слушателей «Легенды FM», то главным критерием будет частота прослушивания радиостанции. А если представителей целевой аудитории в общем, то основные социально­демографические параметры: пол, возраст, город проживания. Потенциально участие в исследовании может принять любой человек, если он отвечает условиям конкретного проекта. Хотите узнать, подходите ли вы? Просто свяжитесь с нами. Например, можно написать в Viber сообщение по номеру +375 (29) 324­98­59 в формате «Хочу принять участие в исследовании, Анатолий, 37 лет». Вам позвонят и расскажут, что делать дальше.

Проблем с поиском участников исследований обычно не бывает: люди с удовольствием готовы делиться своими мыслями, опытом, а иногда и идеями. Для них это не только новый и интересный способ времяпрепровождения, но и возможность помочь радиостанции, которую они знают, любят и регулярно слушают.

– Как проходит процесс интервью?

Интервью проводится в удобное для респондентов время либо в офисе радиостанции, либо по телефону. Интервью могут быть как индивидуальные, так и групповые. Они проходят по схожему принципу: людям предлагается для обсуждения ряд вопросов, которые касаются разных тем, связанных с их опытом прослушивания радио.

Одно из основных условий успешного интервью – комфорт участников. Все условия направлены на то, чтобы создать атмосферу для открытого и доверительного общения. Разговор проходит в свободной и непринужденной форме. Мы не задаем никаких сложных вопросов, только спрашиваем о том, с чем человек сталкивается в повседневной жизни, предлагаем горячие напитки и угощения, проводим экскурсию по радиостанции. Вся процедура занимает около получаса, а участники получают памятные подарки.

Также важно, чтобы люди понимали: посторонние не имеют доступа к полученной информации. Все конфиденциально и используется только для внутренних целей радиостанции, чтобы мы могли стать лучше для наших слушателей.

– Возможно, у вас, как у социолога, есть пожелания потенциальным участникам исследований?

Хочется пожелать слушателям нашей радиостанции быть активными и не бояться делиться своим мнением. Это увлекательный опыт и отличная возможность проявить себя.

Хотите принять участие в интервью и помочь сделать белорусское радио лучше? Напишите SMS или сообщение в Viber на один из номеров +375 (29) 324­98­59, +375 (29) 771­91­35 в формате «Хочу участвовать в интервью, Людмила, 44 года». Либо отправьте письмо на почту d.savoteev@legendy.by с темой «Хочу участвовать в интервью», а в тексте укажите свои имя, возраст и номер телефона.

Слушайте «Легенды FM»

  • в Минске – 94,1 FM
  • в Витебске – 88,5 FM
  • в Гомеле – 94,7 FM
  • в Жлобине – 96,8 FM
  • в Лиде – 98,7 FM
  • в Солигорске – 98,3 FM

А также online на сайте legendy.by


Вы слушаете радио – радио слушает вас

 

*на правах рекламы

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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