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Вебинар «Реализация современных дидактических подходов в практике преподавания учебных предметов»

18.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

21 ноября 2019 года Минский областной институт развития образования приглашает педагогических работников принять участие в вебинаре «Реализация современных дидактических подходов в практике преподавания учебных предметов».

Спикеры вебинара познакомят вас:

с набирающей популярность в современной школе технологией шестиугольного обучения, которая позволяет ученикам проявить творческий подход в организации самостоятельной познавательной деятельности, что сделает ваши уроки более интересными, плодотворными и эффектными для учащихся;

с оптимальным использованием онлайн-сервисов на уроках, которые позволят вовлечь учащихся в творческую познавательную деятельность;

с приложением Microsoft Publisher, которое поможет наглядно представить любую информацию и ознакомит с азами публицистики.

Также у вас будет возможность познакомиться с работой школьного пресс-центра.

Вебинар будет полезен педагогическим работникам учреждений образования, преподающим учебные предметы «История», «Обществоведение», «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература» и иностранные языки, а также классным руководителям.

Стоимость участия в вебинаре одного слушателя составляет 3,95 руб. (три рубля 95 копеек).

Оплата за вебинар производится на расчетный счет: BY49AKBB36326327600015400000 ЦБУ №527 ОАО «АСБ «Беларусбанк», код AKBBBY2X, УНП - 101077412, ОКПО - 37396062.

Оплату можно произвести в системе ЕРИП по следующей схеме: г. Минск → Образование и развитие → Дополнительное образование и развитие → Академии, институты → Минский областной ИРО → Обучение → Номер договора - 2.

После оплаты сканированное изображение (фото) чека или скриншот экрана с подтверждением произведенной оплаты необходимо загрузить на файлообменный сервис (рекомендуется использовать Google Диск или Яндекс. Диск). Ссылка на скачивание чека об оплате указывается в регистрационной форме участника. В ответ Вы получите 21 ноября в 14.00 ссылку на вебинар.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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21 ноября 2019 года Минский областной институт развития образования приглашает педагогических работников принять участие в вебинаре «Реализация...
 
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