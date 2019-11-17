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В объективе – поздняя осень. Велопрогулка по окрестностях Жабинки

18.11.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За суетливой жизнью некогда размышлять о лирике, природе, оторваться на какое-то время от земных забот. В свободные вечера уже не интересует интернет, потому что многие читаемые и любимые сайты перенасыщены криминалом, ДТП и социальной тематикой. Хочется настоящего отдыха.

В объективе – поздняя осень. Велопрогулка по окрестностях Жабинки

Фотоаппарат в чехол, велосипед в руки и подальше от городской суеты. Унылая погода кажется таковой на первый взгляд.

В объективе – поздняя осень. Велопрогулка по окрестностях Жабинки

Окунешься поглубже, вдохнешь прохладу, увидишь неповторимые краски и оттенки затянувшейся теплой осени и настроение меняется.

В объективе – поздняя осень. Велопрогулка по окрестностях Жабинки

Согласно народных примет нынешняя осень обещает быть теплой, потому что луна взошла в теплом месте. Многолетние наблюдения подтверждают это. Хотя на выходные синоптики обещают заморозки. Поживем, увидим.

 
 
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  За суетливой жизнью некогда размышлять о лирике, природе, оторваться на какое-то время от земных забот. В свободные вечера уже не интересует интернет, потому что...
 
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