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В объективе – поздняя осень. Велопрогулка по окрестностях Жабинки
18.11.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
За суетливой жизнью некогда размышлять о лирике, природе, оторваться на какое-то время от земных забот. В свободные вечера уже не интересует интернет, потому что многие читаемые и любимые сайты перенасыщены криминалом, ДТП и социальной тематикой. Хочется настоящего отдыха.
Фотоаппарат в чехол, велосипед в руки и подальше от городской суеты. Унылая погода кажется таковой на первый взгляд.
Окунешься поглубже, вдохнешь прохладу, увидишь неповторимые краски и оттенки затянувшейся теплой осени и настроение меняется.
Согласно народных примет нынешняя осень обещает быть теплой, потому что луна взошла в теплом месте. Многолетние наблюдения подтверждают это. Хотя на выходные синоптики обещают заморозки. Поживем, увидим.
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За суетливой жизнью некогда размышлять о лирике, природе, оторваться на какое-то время от земных забот. В свободные вечера уже не интересует интернет, потому что...
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