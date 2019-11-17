В объективе – поздняя осень. Велопрогулка по окрестностях Жабинки

Источник материала: Виртуальный Брест

За суетливой жизнью некогда размышлять о лирике, природе, оторваться на какое-то время от земных забот. В свободные вечера уже не интересует интернет, потому что многие читаемые и любимые сайты перенасыщены криминалом, ДТП и социальной тематикой. Хочется настоящего отдыха.





Фотоаппарат в чехол, велосипед в руки и подальше от городской суеты. Унылая погода кажется таковой на первый взгляд.





Окунешься поглубже, вдохнешь прохладу, увидишь неповторимые краски и оттенки затянувшейся теплой осени и настроение меняется.





Согласно народных примет нынешняя осень обещает быть теплой, потому что луна взошла в теплом месте. Многолетние наблюдения подтверждают это. Хотя на выходные синоптики обещают заморозки. Поживем, увидим.