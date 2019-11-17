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Мужчина попал под электричку Брест–Барановичи и лишился ноги
18.11.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
16.11.19 около 18:30 на ст.Оранчицы под электричку Брест–Барановичи попал 32-летний житель Пружанского р-на. Мужчину в колее нашел работник станции и вызвал скорую.
фото - иллюстрация
Пострадавший лишился ноги, он доставлен в больницу.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
С начала года на железной дороге Беларуси произошло 95 несчастных случаев, в результате которых 64 человека погибли и 31 травмирован.
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16.11.19 около 18:30 на ст.Оранчицы под электричку Брест–Барановичи попал 32-летний житель Пружанского р-на. Мужчину в колее нашел работник станции и вызвал скорую. ...
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