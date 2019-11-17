Мужчина попал под электричку Брест–Барановичи и лишился ноги

Источник материала: Виртуальный Брест

16.11.19 около 18:30 на ст.Оранчицы под электричку Брест–Барановичи попал 32-летний житель Пружанского р-на. Мужчину в колее нашел работник станции и вызвал скорую.





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Пострадавший лишился ноги, он доставлен в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.





С начала года на железной дороге Беларуси произошло 95 несчастных случаев, в результате которых 64 человека погибли и 31 травмирован.