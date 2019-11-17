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Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

18.11.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Часто в городе можно встретить автомобили с большими надписями «Вся электрика». Кому же они принадлежат и действительно ли у них есть вся электро-продукция? Сегодня мы познакомимся с этой компанией поближе.

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Итак, за брендом «Вся электрика» стоит организация ООО «СКС-Доставка», которая предлагает оптом и в розницу электротехнические изделия. Благодаря прямым закупкам у производителей, здесь могут обеспечить минимальные цены практически на весь продаваемый товар. Кроме этого, «СКС-доставка» является официальным представителем компании «Русский свет».

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Кабельную продукцию, инструменты, выключатели, розетки, защитные элементы, осветительные приборы, счетчики электричества и сотни других позиций можно найти в сети магазинов «Вся электрика». При этом практически на все из вышеперечисленного предоставляется официальная гарантия, что значительно защищает покупателя от некачественных товаров и выброшенных на ветер денег.

Магазины

За время существования ООО «СКС-доставка» было открыто 2 оффлайн-магазина, 1 интернет-магазин, количество продаваемых торговых марок выросло до 18, на складе постоянно находится не менее 2.000 наименований товаров, а количество юридических лиц в списке клиентов превысило 700. Неплохой результат!

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Первый магазин компании был открыт на ул. Гоголя, 87 и существует там по сей день

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Ниже можно не выходя из дома попасть внутрь магазина (спасибо панорамам Google) и лично убедиться в широком ассортименте (а при увеличении еще и увидеть цены на товары!):

В нем осуществляется не только розничная торговля, но также и оформление документов для юридических лиц, заключение договоров, подбор и отгрузка товара.

Второй магазин находится в заречной части города на ул. Махновича, 21 (за отелем Hampton by Hilton).

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Ассортимент магазина оптимизирован под условия нахождения в спальном районе, поэтому здесь можно найти всю электрику, необходимую во время ремонта или обустройства квартиры. Нужен кабель - не проблема! Меняете или устанавливаете розетки и выключатели - на выбор всегда найдется несколько вариантов. Да просто перегорела лампочка - это тоже не вопрос, экономичные светодиодные лампочки представлены в разнообразии!

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

На следующей панораме от Google можно «побывать» в магазине на Махновича:

Что по ценам?

Наверное, это самый первый вопрос, который возникает у каждого нашего читателя. И это вполне резонно.

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Сразу хочется отметить, что ценовая политика компании достаточно гибкая и чем больше объем покупки, тем больше будет скидка. Но для понимания ситуации назовем цены на некоторые всем известные (и потому популярные) товары:

  • Светодиодная лампочка мощностью 7 Вт (самая обычная, в патрон Е27, примерно аналог 60-ваттной лампы накаливания) - 1,50 руб.
  • Светодиодный светильник в подвесной потолок типа Armstrong - 15 руб.
  • Кабель ВВГ 3х1,5 - 90 коп. за 1 метр
  • Кабель ВВГ 3х2,5 - 1,39 руб. за 1 метр
  • Провод ШВВП 2х0,75 - 35 коп. за 1 метр
  • Розетки и выключатели ETIKA - около 2,9 руб. за штуку

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Как видите, ценник вполне себе адекватный и хороший для нашего города. И это мы еще не учитывали скидки, которые можно получить закупая электрику на всю квартиру, например.

Доставка

Как вы уже поняли, название «СКС-доставка» говорит само за себя: фирменные автомобили осуществляют развоз по Бресту как оптовым покупателям, так и розничным (а это очень удобно при совершении объемных покупок!).

Консультация

Сотрудники компании прошли хорошее обучение, а их опыт работы позволяет сделать правильный выбор в приобретении электротоваров.

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Есть вопрос или нужен совет? Продавцы и менеджеры всегда готовы прийти на помощь! Если их знаний вдруг окажется недостаточно, тогда за разъяснениями можно будет обратиться к монтажникам.

Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте

Перспективы и Таиланд

Начиная со следующего года, магазины «Вся электрика» переходят на 7-дневную рабочую неделю, что позволит осуществлять покупки в любой день. Также среди планов компании значится открытие третьего большого магазина на ул. Пушкинской.
Начиная с первых чисел декабря, всех покупателей ожидают новогодние бонусы в виде подарков и сувениров (ручки, календари, кружки), а самый преданный клиент 2019-го года получит путёвку на двоих в Таиланд!

Кстати, «СКС-доставка» является поставщиком полного цикла! Т.е. осуществляет не только продажу изделий, но и осуществляет соответствующие электромонтажные работы! Поэтому к ним можно всегда обратиться за практической помощью, если вдруг что-то не получается, нет на это времени или просто не хватает знаний и умений.

А чтобы не забыть о существовании магазинов «Вся электрика», предлагаем вам выучить простой слоган:

«Нужна электрика? Выход один: едь на Махновича 21!»


Ниже приведены адреса магазинов, а также сайт компании

Адрес: ул. Гоголя, 87 и ул. Махновича, 21

Телефон: (+375 29) 201-94-49, (+375 162) 59-99-00

Сайт: ВСЯЭЛЕКТРИКА.БЕЛ

Добро пожаловать!

*на правах рекламы
ООО «СКС-доставка»

 
Теги: Брест
 
 
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  Часто в городе можно встретить автомобили с большими надписями «Вся электрика». Кому же они принадлежат и действительно ли у них есть вся электро-продукция?...
 
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