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Рассказываем и показываем самые большие (по ассортименту) магазины электрики в Бресте
18.11.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Часто в городе можно встретить автомобили с большими надписями «Вся электрика». Кому же они принадлежат и действительно ли у них есть вся электро-продукция? Сегодня мы познакомимся с этой компанией поближе.
Итак, за брендом «Вся электрика» стоит организация ООО «СКС-Доставка», которая предлагает оптом и в розницу электротехнические изделия. Благодаря прямым закупкам у производителей, здесь могут обеспечить минимальные цены практически на весь продаваемый товар. Кроме этого, «СКС-доставка» является официальным представителем компании «Русский свет».
Кабельную продукцию,
Магазины
За время существования ООО «СКС-доставка» было открыто 2 оффлайн-магазина, 1 интернет-магазин, количество продаваемых торговых марок выросло до 18, на складе постоянно находится не менее 2.000 наименований товаров, а количество юридических лиц в списке клиентов превысило 700. Неплохой результат!
Первый магазин компании был открыт на
Ниже можно не выходя из дома попасть внутрь магазина (спасибо панорамам Google) и лично убедиться в широком ассортименте (а при увеличении еще и увидеть цены на товары!):
В нем осуществляется не только розничная торговля, но также и оформление документов для юридических лиц, заключение договоров, подбор и отгрузка товара.
Второй магазин находится в заречной части города на
Ассортимент магазина оптимизирован под условия нахождения в спальном районе, поэтому здесь можно найти всю электрику, необходимую во время ремонта или обустройства квартиры. Нужен кабель - не проблема! Меняете или устанавливаете розетки и выключатели - на выбор всегда найдется несколько вариантов. Да просто перегорела лампочка - это тоже не вопрос, экономичные светодиодные лампочки представлены в разнообразии!
На следующей панораме от Google можно «побывать» в магазине на Махновича:
Что по ценам?
Наверное, это самый первый вопрос, который возникает у каждого нашего читателя. И это вполне резонно.
Сразу хочется отметить, что ценовая политика компании достаточно гибкая и чем больше объем покупки, тем больше будет скидка. Но для понимания ситуации назовем цены на некоторые всем известные (и потому популярные) товары:
Как видите, ценник вполне себе адекватный и хороший для нашего города. И это мы еще не учитывали скидки, которые можно получить закупая электрику на всю квартиру, например.
Доставка
Как вы уже поняли, название «СКС-доставка» говорит само за себя: фирменные автомобили осуществляют развоз по Бресту как оптовым покупателям, так и розничным (а это очень удобно при совершении объемных покупок!).
Консультация
Сотрудники компании прошли хорошее обучение, а их опыт работы позволяет сделать правильный выбор в приобретении электротоваров.
Есть вопрос или нужен совет? Продавцы и менеджеры всегда готовы прийти на помощь! Если их знаний вдруг окажется недостаточно, тогда за разъяснениями можно будет обратиться к монтажникам.
Перспективы и Таиланд
Начиная со следующего года, магазины «Вся электрика» переходят на 7-дневную рабочую неделю, что позволит осуществлять покупки в любой день. Также среди планов компании значится открытие третьего большого магазина на ул. Пушкинской.
Кстати, «СКС-доставка» является поставщиком полного цикла! Т.е. осуществляет не только продажу изделий, но и осуществляет соответствующие электромонтажные работы! Поэтому к ним можно всегда обратиться за практической помощью, если вдруг что-то не получается, нет на это времени или просто не хватает знаний и умений.
А чтобы не забыть о существовании магазинов «Вся электрика», предлагаем вам выучить простой слоган:
«Нужна электрика? Выход один: едь на Махновича 21!»
*на правах рекламы
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