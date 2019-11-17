Сезон рождественских и новогодних ярмарок в Бресте откроют 19 ноября

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте определены пять основных площадок для проведения новогодних и рождественских ярмарок, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук .





Нынешний сезон праздничной торговли начнется ранее обычного. Первая ярмарка откроется в районе Центрального рынка на ул.Куйбышева. Она будет работать с 19 ноября по 31 декабря с 10.00 до 17.00. Новогодняя и рождественская продукция будет продаваться в стилизованных деревянных домиках. Такие же появятся и на ул. Гоголя. Покупатели смогут там сделать покупки с 1 по 31 декабря с 10.00 до 19.00.

Впервые ярмарочной станет площадь Ленина. По ее периметру и на прилегающей ул. Пушкинской установят около 20 деревянных домиков, где можно будет приобрести новогодние игрушки и другие украшения, подарочные наборы, карнавальные костюмы, сувениры. Здесь же жители и гости города смогут перекусить блинами и другой уличной едой, согреться чаем, кофе, горячим шоколадом или глинтвейном. Работать эта ярмарка будет вплоть до 19 января с 12.00 до 22.00.

Еще две площадки будут работать с 7 по 31 декабря. Речь идет о территории, прилегающей к торговому центру "Экватор" на ул. Гаврилова. Ярмарочная жизнь здесь будет кипеть с 11.00 до 20.00. Точкой притяжения этого места обещает стать рождественский шатер, где в течение декабря будут проходить развлекательные представления. Также тематическая ярмарка развернется у торгового центра "Алми" на ул. Московской, 332 (с 10.00 до 19.00).





Живые ели в Бресте можно будет купить с 20 по 31 декабря. Елочные базары обустроят на 16 площадках, они появятся во всех микрорайонах. Самые крупные разместятся на ул. Гоголя и вблизи рынков.

К 1 декабря в праздничном виде перед покупателями предстанут также магазины и организации общественного питания. В преддверии Рождества и Нового года им рекомендовано увеличить рабочее время. В частности, рестораны, кафе и бары, получившие заказы на проведение новогодних корпоративов, с 14 декабря до 8 января, 14 января будут работать до двух часов ночи, с 31 декабря на 1 января - до шести утра.