В Дрогичинском районе при пожаре в нежилом доме погиб мужчина

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе при пожаре в нежилом доме погиб 65-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





Деревянное строение загорелось в деревне Корсунь по ул. Ленина. Сообщение о происшествии поступило спасателям 17 ноября в 20.43.

Огонь повредил кровлю, перекрытие, стены, имущество. Погиб временно проживавший в доме гражданин 1954 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Всего в регионе за сутки случилось шесть пожаров - в Ляховичском, Столинском, Брестском, Дрогичинском, Кобринском и Ивановском районах. Например, в Столинском районе в Давид-Городке возгорание произошло в одной из комнат общежития №2 Столинского ЖКХ.