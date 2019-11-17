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В Дрогичинском районе при пожаре в нежилом доме погиб мужчина

18.11.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе при пожаре в нежилом доме погиб 65-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Дрогичинском районе при пожаре в нежилом доме погиб мужчина

Деревянное строение загорелось в деревне Корсунь по ул. Ленина. Сообщение о происшествии поступило спасателям 17 ноября в 20.43.

Огонь повредил кровлю, перекрытие, стены, имущество. Погиб временно проживавший в доме гражданин 1954 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Всего в регионе за сутки случилось шесть пожаров - в Ляховичском, Столинском, Брестском, Дрогичинском, Кобринском и Ивановском районах. Например, в Столинском районе в Давид-Городке возгорание произошло в одной из комнат общежития №2 Столинского ЖКХ.

 
 
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  В Дрогичинском районе при пожаре в нежилом доме погиб 65-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Деревянное строение загорелось в...
 
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