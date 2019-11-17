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В Брестской области выборы состоялись во всех округах. Так кто же стал депутатом?
18.11.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области выборы можно считать состоявшими во всех избирательных округах, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.
"Выборы в Брестской области состоялись. На 16.00 явка избирателей во всех округах превысила 50%. В среднем по области проголосовали 61,8% избирателей. В двух округах - Барановичском сельском №7 и Беловежском №8 - явка избирателей составила 68,7%", - сказал председатель облизбиркома.
Что касается областного центра, то здесь, в зависимости от округов, проголосовали от 52% до 59% избирателей.
Всего в регионе в списки для голосования по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва включены 972 тыс. человек. В области образовано 16 избирательных округов, по которым в парламент выдвигаются 66 кандидатов. Для голосования открыты 911 участков.
В парламент избраны:
Брестская область:
Брестский-Западный избирательный округ №1 - Леонид Брич,
Брестский-Центральный №2 - Марина Васько,
Брестский-Восточный №3 - Анатолий Дашко,
Брестский-Пограничный №4 - Евгений Зайцев,
Барановичский-Западный №5 - Игорь Хлобукин,
Барановичский-Восточный №6 - Павел Попко,
Барановичский сельский №7 - Людмила Жолнерчик,
Беловежский №8 - Жанна Стативко,
Пружанский №9 - Александр Левчук,
Днепро-Бугский №10 - Светлана Бартош,
Ивацевичский №11 - Наталья Голуб,
Кобринский №12 - Василий Демидович,
Лунинецкий №13 - Анатолий Насеня,
Пинский городской №14 - Александр Омельянюк,
Пинский сельский №15 - Валентина Бегеба,
Столинский №16 - Александр Боболович;
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В Брестской области выборы можно считать состоявшими во всех избирательных округах, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной...
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