В Брестской области выборы состоялись во всех округах. Так кто же стал депутатом?

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области выборы можно считать состоявшими во всех избирательных округах, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.





"Выборы в Брестской области состоялись. На 16.00 явка избирателей во всех округах превысила 50%. В среднем по области проголосовали 61,8% избирателей. В двух округах - Барановичском сельском №7 и Беловежском №8 - явка избирателей составила 68,7%", - сказал председатель облизбиркома.

Что касается областного центра, то здесь, в зависимости от округов, проголосовали от 52% до 59% избирателей.

Всего в регионе в списки для голосования по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва включены 972 тыс. человек. В области образовано 16 избирательных округов, по которым в парламент выдвигаются 66 кандидатов. Для голосования открыты 911 участков.

В парламент избраны:

Брестская область:

Брестский-Западный избирательный округ №1 - Леонид Брич,

Брестский-Центральный №2 - Марина Васько,

Брестский-Восточный №3 - Анатолий Дашко,

Брестский-Пограничный №4 - Евгений Зайцев,

Барановичский-Западный №5 - Игорь Хлобукин,

Барановичский-Восточный №6 - Павел Попко,

Барановичский сельский №7 - Людмила Жолнерчик,

Беловежский №8 - Жанна Стативко,

Пружанский №9 - Александр Левчук,

Днепро-Бугский №10 - Светлана Бартош,

Ивацевичский №11 - Наталья Голуб,

Кобринский №12 - Василий Демидович,

Лунинецкий №13 - Анатолий Насеня,

Пинский городской №14 - Александр Омельянюк,

Пинский сельский №15 - Валентина Бегеба,

Столинский №16 - Александр Боболович;