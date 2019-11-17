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Названы предварительные победители выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания республики по Могилевщине

18.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Названы предварительные победители выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания республики по МогилевщинеПо информации белорусского Центризбиркома, предварительные данные результатов парламентских выборов в округах Прднепровского края свидетельствуют, что наибольшее количество голосов выборщиков среди кандидатов в депутаты в Бобруйском-Ленинском округе №78 отдано за Ирину Рынейскую, в Бобруйском-Первомайском округе №79 – за Веру Широкую, в Бобруйском сельском округе №80 – за Владимира Гацко.

В Быховском округе №81 большинство выборщиков проголосовало за Сергея Сыранкова, в Горецком округе №82 – за Елену Колесневу, в Кричевском округе №83 – за Владимира Азаренко.

В Могилевском-Ленинском округе №84 наибольшей поддержкой выборщиков заручился Игорь Марзалюк, в Могилевском-Центральном округе №85 – Людмила Здорикова, в Могилевском-Октябрьском округе №86 – Ольга Петрашова, в Могилевском-Промышленном округе №87 – Александр Масейков.
В Могилевском сельском округе №88 избиратели в большинстве своем поддержали Наталью Тарасенко, в Осиповичском округе №89 – Светлану Шутову, в Шкловском округе №90 — Андрея Ганчука.

mogilevnews.by

 
 
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По информации белорусского Центризбиркома, предварительные данные результатов парламентских выборов в округах Прднепровского края свидетельствуют, что...
 
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