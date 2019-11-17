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В Беларусь пришел итальянский бренд Ducati. Что и где представили?

18.11.2019 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларусь пришел итальянский бренд Ducati. Новые модели легендарных мотоциклов уже представлены в «Audi Центр Минск». В Минске также обеспечат их сервисное обслуживание.


В столицу привезли сразу пять востребованных моделей. Цены на спортбайки начинаются от 9990 евро. Разместили их на территории «Audi Центр Минск» на проспекте Независимости, 198. Собирают же мотоциклы на заводе в Болонье. В Минске их можно увидеть воочию, а к началу сезона 2020 года Ducati будут доступны для тест-драйва.

В Беларуси также обеспечат комплексное сервисное обслуживание спортбайков. Причем это касается как новых мотоциклов, так и ранее завезенных в страну.


«Событие важное как для нас, так и для рынка в целом. Впервые в Минске представлены современные модели. Еще несколько лет назад официальный рынок мотоциклов в стране только зарождался, а сегодня потребитель получил возможность приобрести линейку премиальных Ducati, которые много лет являются не только признанными лидерами гоночных соревнований, но и традиционно возглавляют рейтинги самых красивых мотоциклов в мире», — отмечают в «Audi Центр Минск»

Концерн Audi AG приобрел Ducati в 2012 году. «И мы давно думали над сотрудничеством с итальянской маркой. Какое-то время ушло на подготовку, чтобы представить бренд на высоком уровне и обеспечить безукоризненное качество обслуживания мотоциклов», — объясняют представители Ducati.


Сейчас в шоуруме представлено пять ключевых моделей. Цены на них варьируются от 9990 евро до 32 470 евро.

«Мы не планируем ограничиться только этими моделями и представим максимально широкий модельный ряд. Когда человек ищет Ducati, прежде всего он выбирает не средство передвижения, а возможность подчеркнуть свою индивидуальность. Владельцев Ducati называют Ducatista, а это — про образ жизни. Немного созвучно с гедонизмом и абсолютно точно про настоящее удовольствие от управления. К каждой модели в Болонье относятся как к произведению дизайнерского искусства и инженерной мысли, — поясняют в „Audi Центр Минск“. — Мы рассчитываем объединить вокруг себя сообщество людей — новаторов, свободных по духу и открытых ко всему новому».


Марка Ducati берет начало в итальянском городке Болонья в 1926 году, хотя дебют первой модели — 65-кубового Ducati 60 Sport — состоялся лишь в 1950-м. С тех пор компания с успехом выпускала гоночные байки, которые не знали себе равных на трассах. В 1973 году увидел свет легендарный супербайк Ducati Super Sport, способный разогнаться до чудовищных на то время 215 км/ч. Но многим бренд знаком по «мотоциклу десятилетия» из 90-х — Ducati 916. Когда владельцем компании стал концерн Audi AG, он принял решение не сдерживать творческие порывы итальянцев. Сейчас Ducati выпускает 7 линеек — от городских мотоциклов до супербайков.


На самой масштабной выставке мотоциклов EICMA-2019 в Милане модель Ducati Streetfighter V4 была признана самым красивым мотоциклом, победив с большим отрывом. Конкурс проводят уже в течении 15 лет, и для Ducati это триумфальная победа, ставшая десятой по счету.

 
Теги: Минск
 
 
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