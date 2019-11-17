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РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»

18.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках второго этапа акции «Не прожигай свою жизнь» работники Буда-Кошелевского РОЧС встретились с трудовым коллективом ОАО «Буда-Кошелево-агросервис».  

В ходе акции спасатели рассказали присутствующим о последствиях курения в своих домовладениях, особенно в состоянии алкогольного опьянения, действиях в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же действиях в них. Довели оперативную обстановку с пожарами и гибелью людей на них. Разъяснили правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электро- и газового оборудования. Рассказали о мобильном приложении «Помощь рядом». Напомнили и о том, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра.  Порекомендовали оборудовать свои домовладения автономными пожарными извещателями. Но и, конечно же, напомнили о правилах безопасности на рабочих местах.

А для закрепления услышанного  продемонстрировали  видеофильм  «Поведение при пожаре» и раздали буклеты «Не прожигай свою жизнь».

Также во время мероприятия  все желающие имели возможность оставить автограф на сигарете с цитатой о вреде курения с рекомендациями курящим гражданам, поучаствовать в онлайн-викторине «Интересные факты о курении» и конкурсе «Обменяй  сигарету на конфету». Желающих расстаться с сигаретой оказалось немного, но вызвавшиеся это сделать признали, что конфета гораздо полезней, чем сигарета. 

РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»
РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»
РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»
РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»
РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»
РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»
РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»
РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»
РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»

Подготовила Галина ГОРБАЧ

Фото РОЧС

 
 
Ссылка на источник 18
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В рамках второго этапа акции «Не прожигай свою жизнь» работники Буда-Кошелевского РОЧС встретились с трудовым коллективом ОАО...
 
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