РОЧС встретился с ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»

Источник материала: Газета Авангард

В рамках второго этапа акции «Не прожигай свою жизнь» работники Буда-Кошелевского РОЧС встретились с трудовым коллективом ОАО «Буда-Кошелево-агросервис».

В ходе акции спасатели рассказали присутствующим о последствиях курения в своих домовладениях, особенно в состоянии алкогольного опьянения, действиях в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же действиях в них. Довели оперативную обстановку с пожарами и гибелью людей на них. Разъяснили правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электро- и газового оборудования. Рассказали о мобильном приложении «Помощь рядом». Напомнили и о том, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра. Порекомендовали оборудовать свои домовладения автономными пожарными извещателями. Но и, конечно же, напомнили о правилах безопасности на рабочих местах.

А для закрепления услышанного продемонстрировали видеофильм «Поведение при пожаре» и раздали буклеты «Не прожигай свою жизнь».

Также во время мероприятия все желающие имели возможность оставить автограф на сигарете с цитатой о вреде курения с рекомендациями курящим гражданам, поучаствовать в онлайн-викторине «Интересные факты о курении» и конкурсе «Обменяй сигарету на конфету». Желающих расстаться с сигаретой оказалось немного, но вызвавшиеся это сделать признали, что конфета гораздо полезней, чем сигарета.





















Подготовила Галина ГОРБАЧ

Фото РОЧС