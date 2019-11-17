Как часто следует стирать постельное белье

Источник материала: Газета Авангард





По мнению медиков, простыни и пододеяльники должны попадать в стиральную машину раз в неделю. Это правило особенно следует соблюдать аллергикам. Матрацы и подушки надо обновлять раз в полгода или сдавать их в химчистку. Ночью мелкие частички клеток кожи отслаиваются от человеческого тела. Редкая стирка постельного белья приводит к обильному распространению бактерий на нем, подчеркивают эксперты.

Кроме частиц кожи, на белье скапливаются пыль, перхоть, остатки косметики, поэтому постель — это идеальное место для размножения микробов. Оптимальная частота для стирки наволочек — 2-3 раза в неделю. Патогены, скапливающиеся на них, приводят к высыпаниям на лице и возникновению прыщей. Ванна или душ перед сном сокращают распространение телесных бактерий, при этом водные процедуры помогают быстрее заснуть. Люди, игнорирующие стирку белья, рискуют заболеть астмой, акне, аллергией или заболеваниями кожи.

Источник: http://gp.by