На проспекте Независимости столкнулись четыре автомобиля

Источник материала: Tut.by

Четыре автомобиля столкнулись на столичном проспекте Независимости утром 18 ноября, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, водитель Mazda ехала по проспекту со стороны улицы Острошицкой в направлении Борисовского тракта. На пересечении с улицей Руссиянова из-за несоблюдения безопасной дистанции она столкнулась с Volkswagen. Последний, в свою очередь, врезался в двигавшийся впереди Hyundai, а Mazda оказалась на встречке, где протаранила Audi.

В результате ДТП 28-летняя водитель Mazda получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Движение транспорта в районе аварии было затруднено в направлении центра города.