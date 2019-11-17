ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На проспекте Независимости столкнулись четыре автомобиля

18.11.2019 10:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Четыре автомобиля столкнулись на столичном проспекте Независимости утром 18 ноября, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, водитель Mazda ехала по проспекту со стороны улицы Острошицкой в направлении Борисовского тракта. На пересечении с улицей Руссиянова из-за несоблюдения безопасной дистанции она столкнулась с Volkswagen. Последний, в свою очередь, врезался в двигавшийся впереди Hyundai, а Mazda оказалась на встречке, где протаранила Audi.

В результате ДТП 28-летняя водитель Mazda получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Движение транспорта в районе аварии было затруднено в направлении центра города.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение транспорта в районе аварии было затруднено в направлении центра города.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гаджет для чистки ушей от Xiaomi оценили в 40 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика