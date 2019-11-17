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На проспекте Независимости столкнулись четыре автомобиля
Источник материала: Tut.by
Четыре автомобиля столкнулись на столичном проспекте Независимости утром 18 ноября,
По предварительной информации, водитель Mazda ехала по проспекту со стороны улицы Острошицкой в направлении Борисовского тракта. На пересечении с улицей Руссиянова из-за несоблюдения безопасной дистанции она столкнулась с Volkswagen. Последний, в свою очередь, врезался в двигавшийся впереди Hyundai, а Mazda оказалась на встречке, где протаранила Audi.
В результате ДТП 28-летняя водитель Mazda получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
Движение транспорта в районе аварии было затруднено в направлении центра города.
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Движение транспорта в районе аварии было затруднено в направлении центра города.
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