Гаджет для чистки ушей от Xiaomi оценили в 40 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила гаджет под названием Bebird M9 Pro. Это — смарт-устройство для чистки ушей пользователя.





Внешне аппарат напоминает электрическую зубную щетку или ручку. На кончике девайса, по словам производителя, находится эндоскоп. С его помощью можно следить за происходящим внутри уха, подключив Bebird M9 Pro к смартфону по Bluetooth.





Устройство питается от встроенного аккумулятора объемом в 350 мАч. В наличии также есть фонарик. В Китае за устройство просят около 40 долларов. Появится ли Bebird M9 Pro в продаже в других странах, пока не сообщается.

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