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Гаджет для чистки ушей от Xiaomi оценили в 40 долларов
Источник материала: Tut.by
Xiaomi на своей краудфандинговой площадке
Внешне аппарат напоминает электрическую зубную щетку или ручку. На кончике девайса, по словам производителя, находится эндоскоп. С его помощью можно следить за происходящим внутри уха, подключив Bebird M9 Pro к смартфону по Bluetooth.
Устройство питается от встроенного аккумулятора объемом в 350 мАч. В наличии также есть фонарик. В Китае за устройство просят около 40 долларов. Появится ли Bebird M9 Pro в продаже в других странах, пока не сообщается.
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Появится ли Bebird M9 Pro в продаже в других странах, пока не сообщается.
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