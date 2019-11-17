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Гаджет для чистки ушей от Xiaomi оценили в 40 долларов

18.11.2019 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила гаджет под названием Bebird M9 Pro. Это — смарт-устройство для чистки ушей пользователя.


Внешне аппарат напоминает электрическую зубную щетку или ручку. На кончике девайса, по словам производителя, находится эндоскоп. С его помощью можно следить за происходящим внутри уха, подключив Bebird M9 Pro к смартфону по Bluetooth.


Устройство питается от встроенного аккумулятора объемом в 350 мАч. В наличии также есть фонарик. В Китае за устройство просят около 40 долларов. Появится ли Bebird M9 Pro в продаже в других странах, пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:

 
 
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Появится ли Bebird M9 Pro в продаже в других странах, пока не сообщается.
 
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