От Эйсмонт до Мясниковича. Топ-5 циничных заявлений властей о выборах

Глава БТ — о попытке вброса бюллетеней в Бресте









По его мнению, наблюдатель не только помешал избирательнице проголосовать, но и якобы лишил всех остальных возможности узнать, что у нее было в руках:





— А вдруг она хотела вбросить в урну, я не знаю, 50 праздничных открыток?





Цинизм высказывания заключается в том, что Иван Эйсмонт к тому моменту не мог не знать, что педагог-психолог из детского сада Анастасия Куличкова, ставшая героиней нашумевшего видео, пришла голосовать на участок, где председателем избирательной комиссии была ее прямая начальница — Татьяна Мосина, директор детсада.





Более того, на видео слышно, что попавшей в поле зрения наблюдателя избирательнице советуют уйти как раз в том момент, когда Юрий Вощенчук попросил показать стопку бумаг в руках девушки. Он утверждает, что уйти Куличковой настойчиво советовала именно ее начальница.





Комплименты от сербского друга





— Избирательная кампания проходит нормально, в соответствии с европейскими демократическими стандартами, также, как и в других странах Европы. Мы видим, что для участвующих в голосовании созданы хорошие условия и царит праздничная атмосфера, — цитирует БелТА Драгомира Карича, представленного в качестве сербского наблюдателя.





Вряд ли кто-то рассчитывал услышать объективную оценку кампании из уст человека, получившего с позволения руководства страны право застраивать Минск жилыми комплексами и деловыми центрами, украшенными собственным гербом.





Напомним, что Драгомир Карич также является почетным консулом Беларуси в Сербии.





Ермошина и инфантильное поколение





Комментируя случаи принуждения студентов проголосовать досрочно, глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что речь идет лишь о настойчивом приглашении прийти на участки:





— Если просто настоятельное приглашение, а я читала именно про это, то это не более и не менее, как просто агитация за участие в выборах. Это воспитание инфантильного молодого поколения, из них делают настоящих ответственных граждан. Угрозы незаконны, приглашения — законны.





Наверное, чиновница что-то напутала. Голосование на выборах — исключительно право, а не обязанность гражданина. И никто не вправе «настоятельно приглашать» на выборы кого-либо. Тем более, если речь идет о категории граждан, напрямую зависимых от тех, от кого исходит это самое приглашение.





Мясникович и активная молодежь





— У нас выборы всегда проходят организованно, но в этом году повышенный интерес, особенно хотелось бы отметить интерес со стороны молодежи, — подлелился с БелТА своими наблюдениями председатель Совета Республики Михаил Мясникович.





Чиновник рассказал и о причинах такой активности. Мол, мы все заинтересованы в росте благосостояния и улучшении жизни. Вот и молодежь также видит свое активное участие в этих процессах.





А вот мнение политолога Валерия Карбалевича:





— Школа и университеты прежде всего призваны вырастить не граждан, а подданных. Поэтому белорусская молодежь — скорее не лукашисты, а пофигисты и конформисты. Собственно, как и большинство населения.





Ректор и манипуляции





Манипулировать молодежью во время политических событий безнравственно, заявила в эфире ОНТ ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова:





— Как ректор вуза я всерьез этой ситуацией обеспокоена. Потому что манипулировать молодежью — это безнравственно. Но этим пользуются. Ведь молодые люди доверяют взрослым априори.





Золотые слова, если бы не одно «но». Именно в студенческих общежитиях зафиксирована одна из самых высоких явок во время досрочного голосования. Результат ли это «настойчивых приглашений» или банальных угроз и устрашений, или желание «участвовать в процессах роста общего благополучия», решайте сами.