Белорусские баскетболистки разгромили британок

Самые результативные у белорусок — Мария Попова (24 очка и 8 подборов) и Анастасия Веремеенко (17 очков, 11 подборов, 5 ассистов, 4 блока).





В группе F лидирует Великобритания — 3 очка после 2 матчей, Беларусь — 2 очка (1), Польша — 1 (1). Прямую путевку на Евро получит победитель группы, команда, которая займёт второе место, также имеет шанс туда попасть (будут выбраны пять лучших "вторых" среди девяти групп).









Следующий матч белорусская сборная проведет 12 ноября 2020-го дома с Польшей. 4 февраля 2021 года белоруски примут сборную Великобритании, а 7 февраля 2021-го сыграют в гостях с Польшей.