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Белорусские баскетболистки разгромили британок

18.11.2019 10:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские баскетболистки в гостях разгромили сборную Великобритании — 90:59 (21:15, 19:12, 20:15, 30:17). Это был первый поединок нашей команды в отборе на Евро-2021.

Самые результативные у белорусок — Мария Попова (24 очка и 8 подборов) и Анастасия Веремеенко (17 очков, 11 подборов, 5 ассистов, 4 блока).

В группе F лидирует Великобритания — 3 очка после 2 матчей, Беларусь — 2 очка (1), Польша — 1 (1). Прямую путевку на Евро получит победитель группы, команда, которая займёт второе место, также имеет шанс туда попасть (будут выбраны пять лучших "вторых" среди девяти групп).


Следующий матч белорусская сборная проведет 12 ноября 2020-го дома с Польшей. 4 февраля 2021 года белоруски примут сборную Великобритании, а 7 февраля 2021-го сыграют в гостях с Польшей.
 
 
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Белорусские баскетболистки в гостях разгромили сборную Великобритании — 90:59 (21:15, 19:12, 20:15, 30:17). Это был первый поединок нашей команды в отборе на Евро-2021.
 
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