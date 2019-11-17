ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выборы как трагикомедия: вбросы, концерты, водка

18.11.2019 10:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Песни и пляски, ярмарки, выставки достижений - такие выборы только в Беларуси.

«Выборы всегда были в Беларуси праздником!» – говорил в середине октября руководитель страны. Следует отметить, что Лукашенко прав. Выборы действительно похожи в Беларуси на праздник – нечто среднее между советским праздником и Хэллоуином. Костюмированные артисты не дают заскучать избирателям, передает Белсат.

Кстати, опция «шашлычка и коньячка» также включена: в буфетах можно угоститься различными лакомствами. Что на этих выборах действительно демократично, так это цены на еду и алкоголь.

Но, конечно, электоральный процесс – это нечто большее, чем концерты и дешевая еда на участках. Чем руководствуются белорусы, которые решили посетить накануне избирательные участки?


«Я проголосовал, только вам по секрету скажу – за очень грамотного человека! Очень грамотного! Который был в списке – первый!»

«Во! Пришла голосовать за Георгия Думбадзе! Ведь этот человек ездит по стране, и серьезные вопросы он отражает очень хорошо».

«Голосовал за сильного депутата, который, думаю, вполне достойный и сумеет Беларусь вывести еще на шаг вперед. Чтобы Беларусь была не только, как говорит наш уважаемый Александр Григорьевич, Сингапуром. То есть выше, чем в Швейцарии, стала Сингапуром».


В определенном смысле этой цели уже достигли. Ни Швейцарии, ни Сингапуру такая красота на избирательных участках и не снилась.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Песни и пляски, ярмарки, выставки достижений - такие выборы только в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы слушаете радио – радио слушает вас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика