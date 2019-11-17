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Сходил в кукольный театр и пропал. В Гомеле вторые сутки разыскивают китайца
Источник материала: Партизан
В Гомеле в субботу пропал 41-летний китаец. Информацию о розыске разместил поисково-спасательный отряд «Симуран».
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В Гомеле в субботу пропал 41-летний китаец. Информацию о розыске разместил поисково-спасательный отряд «Симуран».
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