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И тут "рекорд"? Оппозиция фиксирует более 630 нарушений на выборах

18.11.2019 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основные нарушения на парламентских выборах в Беларуси были совершены на досрочном голосовании, считает оппозиция. Официально утверждается, что на этих выборах больше 35 процентов белорусов проголосовало досрочно.



На парламентских выборах в Беларуси, прошедших в воскресенье, 17 ноября, наблюдатели со стороны оппозиции зафиксировали более 630 нарушений. Таковы цифры, опубликованные на сайте кампании наблюдения за ходом голосования "Право выбора".

Причем большинство - около 40 процентов - нарушений составляет несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателя. В 30 процентах случаев председателем участковой комиссии не обеспечено надлежащее хранение ящика досрочного голосования.

Однако наибольшее опасение наблюдателей вызывает практика досрочного голосования, создающая, по их мнению, широкие возможности для использования административного ресурса и других манипуляций. 

Так, в отчете, подготовленном общественным объединением "Белорусский хельсинкский комитет" и правозащитным центром "Весна", отмечается, что в 2019 году в досрочном голосовании приняли участие рекордные 35,77 процента избирателей.


"В ряде случаев организация участия избирателей в досрочном голосовании носила характер принуждения, под угрозой наступления для них негативных последствий за отказ от участия в досрочном голосовании. 30 процентов наблюдателей отмечали, что фиксировали факт принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании (для сравнения: в 2016 году 18 процентов)", - говорится в отчете.

Кампания "Право выбора" также пишет о "принуждении к досрочному голосованию" среди "студентов, учащихся, лиц, проживающих в общежитиях, членов трудовых коллективов", а также о "прямой фальсификации числа проголосовавших, когда цифры участковой избирательной комиссии (УИК) в разы отличались от данных подсчета наблюдателей". 

Досрочное голосование, по мнению организаторов кампании, использовалось для безусловного преодоления 50-процентного барьера явки на избирательные участки.
 
 
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Основные нарушения на парламентских выборах в Беларуси были совершены на досрочном голосовании, считает оппозиция. Официально утверждается, что на этих выборах...
 
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