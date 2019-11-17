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Индекс чарки-шкварки: небедные белорусы еще больше разбогатели

18.11.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты подсчитали, сколько стопок водки с салом могут купить белорусы на всю зарплату
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Раз в квартал эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада» рассчитывают национальный вариант знаменитого индекса бигмака - индекс чарки-шкварки (ЧШ). Это стоимость 100 г водки и 100 г бескостной свинины из данных Белстата. 

В зависимости от того, сколько стоит такой потребительский набор, специалисты могут делать некоторые выводы о наших зарплатах. Например, определить, обесценился ли белорусский рубль за последние три месяца, а также сравнить доходы и расходы белорусов и жителей соседних стран.

Судя по исследованиям в 2019 году, зарплаты заметно растут, а вот цены на водку и свинину меняются мало. В третьем квартале 2019 года цена продуктового набора «чарка и шкварка» составила 2 рубля 59 копеек. Стоимость водки с закуской осталась такой же, как и в июне, но стала на 4 копейки больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Но это не беда, зарплата-то выросла существеннее. В июле средняя получка перевалила за 1100 рублей и, несмотря на небольшое снижение в августе и сентябре, по-прежнему остается выше этого уровня.

- По итогам третьего квартала среднестатистический белорус мог купить 432 чарки-шкварки. Это на 52 штуки больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В процентном выражении рост составил 13,7% - серьезный рывок для одного года, учитывая, что производительность труда за такой же период выросла на 1,3%, а ВВП - всего на 1%, - говорят авторы исследования.


Как и ранее, показатели индекса сильно отличаются в регионах. Например, минчане могут позволить себе больше всех чарок со шкварками - 624, в то время как жители Могилевской области почти вдвое меньше - 331 штуку. И этот разрыв продолжает расти.

- Хорошая новость здесь заключается в том, что за последний год рост покупательной способности зарплат, выраженной в ЧШ, наблюдался во всех семи регионах, а плохая - в том, что богатые, как и прежде, богатеют быстрее бедных. Так, жители Минска и Минской области за год разбогатели на 80 и 61 ЧШ соответственно, в то время как жители остальных регионов - всего на 36 - 40 ЧШ, - рассказывают эксперты.

При этом стоит отметить, что такой индекс - еще не показатель того, что все продукты стали дешевле. Ведь по данным Белстата об инфляции за сентябрь, цены в среднем за месяц стали на 0,5% больше. Томаты и огурцы вообще подорожали на треть, хотя большинство овощей и подешевело. 

Официально цены за год выросли на 5,6%. При этом население, судя по данным опроса Нацбанка, ощущает, что за последний год все подорожало аж на 12,8%.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Эксперты подсчитали, сколько стопок водки с салом могут купить белорусы на всю зарплату
 
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