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В Минске BMW съехал с автостоянки и упал на другую парковку

18.11.2019 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На ул. Романовская слобода вечером 17 ноября BMW X5 съехал с автостоянки и опрокинулся на другую парковку, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на группу «ВКонтакте» «ЧП Беларусь».

При этом авто BMW зацепило багажник стоящего рядом Volvo. По словам очевидцев, водитель машины, упавшей с двухметровой высоты, был пьян.
 
Теги: Минск
 
 
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На ул. Романовская слобода вечером 17 ноября BMW X5 съехал с автостоянки и опрокинулся на другую парковку, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
 
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