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В Минске BMW съехал с автостоянки и упал на другую парковку
Источник материала: Партизан
На ул. Романовская слобода вечером 17 ноября BMW X5 съехал с автостоянки и опрокинулся на другую парковку, сообщает корреспондент агентства
При этом авто BMW зацепило багажник стоящего рядом Volvo. По словам очевидцев, водитель машины, упавшей с двухметровой высоты, был пьян.
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На ул. Романовская слобода вечером 17 ноября BMW X5 съехал с автостоянки и опрокинулся на другую парковку, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
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