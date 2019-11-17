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Ночные приключения наблюдателя Бориса Бухеля, который сумел попасть на передачу итоговых протоколов

18.11.2019 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Долгосрочный наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы"Борис Бухель, которого в день выборов удалили с участка для голосования, сумел попасть на передачу итоговых протоколов и других документов из участковых избирательных комиссий в окружные комиссии №№ 86 и 87.

Ночные приключения наблюдателя Бориса Бухеля, который сумел попасть на передачу итоговых протоколов
"Цирк. Проконтролировать ничего невозможно, окружные комиссии ничего не проверяют, а только просто принимают в УИК документы, печати и информацию о результатах голосования. Вся процедура занимает несколько минут. Члены УИК приезжают и сразу несут опечатанные пакеты в кабинеты своих ОИК, расположенные на 1-ом этаже здания администрации Октябрьского р-на г. Могилева, где их передают без всякой описи, проверки и расписки двум членам ОИК, и сразу же быстро идут на 4- й этаж в актовый зал с одним протоколом. При приеме документов в кабинетах ОИК делается отметка в списке УИК. В этих кабинетах отсутствуют наблюдатели", - описывает процедуру Бухель.

Наблюдатель, наученный предыдущим опытом, фотографировать пакеты в этих кабинетах не стал, так как полагает, что его могли бы удалить из помещения. Председатели УИК в это время подходили по очереди к своим членам ОИК и тихо диктовали им "результаты голосования", а те быстро вбивали их в свои ноуты.


В актовом зале наблюдателей отсадили подальше от членов ОИК. Бухель стал высказывать претензии, что ничего с такого расстояния рассмотреть невозможно и стал фотографировать членов и председателей комиссий за работой по приему информации от УИК. Председатели дружно начали кричать на наблюдателя, что они запрещают фотографировать, и что даже наблюдатели ОБСЕ ничего не фотографируют.

"Председатель ОИК 86 Александр Кожемякин решил меня дискредитировать и стал говорить наблюдателям от ОБСЕ, что меня удалили с участка и поэтому я решил отомстить. Я коротко рассказал обсешникам об очевидных наших претензиях к формированию комиссий и проведения голосования, а потом сделал еще пару снимков. Председатель ОИК 86 побежал за мною, стал впереди и сказал, что я веду себя неадекватно, и он скажет сотрудникам милиции, чтобы меня отвезли на освидетельствование. Внизу он не рискнул выполнить угрозу и только сказал сотруднику милиции, чтобы меня больше не пускали", - рассказал Борис Бухель.

Напомним, 17 ноября, наблюдателя кампании «Правозащитники за свободные выборы" Бориса Бухеля удалили с избирательного участка №59 по Могилевскому-Промышленному округу №87 за фотографирование.
 
Теги: Могилев
 
 
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