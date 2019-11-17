Ночные приключения наблюдателя Бориса Бухеля, который сумел попасть на передачу итоговых протоколов

"Цирк. Проконтролировать ничего невозможно, окружные комиссии ничего не проверяют, а только просто принимают в УИК документы, печати и информацию о результатах голосования. Вся процедура занимает несколько минут. Члены УИК приезжают и сразу несут опечатанные пакеты в кабинеты своих ОИК, расположенные на 1-ом этаже здания администрации Октябрьского р-на г. Могилева , где их передают без всякой описи, проверки и расписки двум членам ОИК, и сразу же быстро идут на 4- й этаж в актовый зал с одним протоколом. При приеме документов в кабинетах ОИК делается отметка в списке УИК. В этих кабинетах отсутствуют наблюдатели", - описывает процедуру Бухель.





Наблюдатель, наученный предыдущим опытом, фотографировать пакеты в этих кабинетах не стал, так как полагает, что его могли бы удалить из помещения. Председатели УИК в это время подходили по очереди к своим членам ОИК и тихо диктовали им "результаты голосования", а те быстро вбивали их в свои ноуты.









В актовом зале наблюдателей отсадили подальше от членов ОИК. Бухель стал высказывать претензии, что ничего с такого расстояния рассмотреть невозможно и стал фотографировать членов и председателей комиссий за работой по приему информации от УИК. Председатели дружно начали кричать на наблюдателя, что они запрещают фотографировать, и что даже наблюдатели ОБСЕ ничего не фотографируют.





"Председатель ОИК 86 Александр Кожемякин решил меня дискредитировать и стал говорить наблюдателям от ОБСЕ, что меня удалили с участка и поэтому я решил отомстить. Я коротко рассказал обсешникам об очевидных наших претензиях к формированию комиссий и проведения голосования, а потом сделал еще пару снимков. Председатель ОИК 86 побежал за мною, стал впереди и сказал, что я веду себя неадекватно, и он скажет сотрудникам милиции, чтобы меня отвезли на освидетельствование. Внизу он не рискнул выполнить угрозу и только сказал сотруднику милиции, чтобы меня больше не пускали", - рассказал Борис Бухель.





Напомним, 17 ноября, наблюдателя кампании «Правозащитники за свободные выборы" Бориса Бухеля удалили с избирательного участка №59 по Могилевскому-Промышленному округу №87 за фотографирование.