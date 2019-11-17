Белорусы церкви доверяют больше, чем власти?

5 институтов, которым доверяют и не доверяют белорусы





Thinktanks.by. Белорусская аналитическая мастерская (BAW), действующая в Варшаве под руководством профессора Андрея Вардомацкого, провела традиционный общенациональный репрезентативный опрос. Выборка составила – 1063 человека. Результатами опроса BAW поделилась с

Рейтинг доверия в марте 2019 года

«Пятерка» лидеров по уровню доверия белорусов выглядит следующим образом





Церковь – 66,8%

Национальный Банк – 58,7%

Армия – 57,6%

Президент – 52,1%

Пятое место с одинаковым результатом в 48,5% разделяют милиция, правосудие и СНГ.





По сравнению с сентябрем 2017г., произошла существенная динамика. Во-первых, президент «поднялся» с пятого места в 2017г. на четвертое в 2019. Но с меньшим результатом: если в 2017г. главе государства доверяли 57,2% белорусов, то в марте 2019г. их стало 52,1%.





Армия в 2017г. занимала второе место с результатом в 64,5% - т.е. к марту 2019г. ее результат упал на 7%, и она опустилась на третье место, уступив Национальному банку.





Можно ли считать это падение следствием трагедии, случившейся с Александром Коржичем в 2017г.? По данным нашего опроса в декабре 2017г. у 57% опрошенных после этой трагедии отношение к белорусской армии ухудшилось, 34% - не изменили отношения. Спустя год, в декабре 2018 г. 44,2% или на 13% меньше, по сравнению с 2017 г., заявили о своем ухудшившемся отношении к белорусской армии в связи со смертью Александра Коржича. Количество тех, у кого оно осталось прежним, выросло с 34 до 46%.





Трагедии забываются.И, хотя практически четверть опрошенных в конце 2018 г. (23,2%),заявили, что сталкивались с «дедовщиной», не смотря на то, что количество отсрочек в разы больше количества призывников, авторитет армии, как видим, остается очень высоким. Не последнюю роль в этом играют государственные праздники с военными парадами, ну и, конечно, память о Второй мировой войне, наглядные подтверждения которой в виде танков и пушек можно встретить практически в каждом городе Беларуси.









Высокие позиции Нацбанка объясняются стабильным курсом национальной валюты . Что же касается церкви, которая удерживает стабильное первое место, вряд л это можно отнести на счет религиозности белорусов. Участие православной церкви в общественной жизни и ее первых фигур никогда не было таким заметным, как, например, в Рос или Украине. И причина того, что 66,8% белорусов на первое место ставят именно церковь, скорее всего, кроется именно в этой незаметности участия православной церкви в общественной жизни. И в отсутствии контроля - во всяком случае, видимого контроля государства над церковью. Вот уж в церкви-то точно только «под Богом ходим». И под никем другим.





В этом отношении весьма показательны исследования степени доверия и недоверия различным институтам государственной власти и организациям в Польше. По данным исследовательской компании CBOS, в 2016 г. на первом месте с точки зрения доверия у поляков стоит негосударственная инициатива благотворительной помощи Wielka Orkestra Swiątecznej Pomocy – ей доверяет 85%. На втором месте еще одна благотворительная организация (Сaritas), которая имеет практически столько же голосов – 83%. Костел, к слову, занимает только шестое место с результатом в 70%. В белорусском перечне, в принципе, нет ни одной благотворительной организации с таким уровнем поддержки, потому что таких структур просто нет. Или их присутствие в белорусской общественной среде настолько незначительно, что о степени доверия общества, как о массовом явлении, говорить не приходится.

Рейтинг недоверия в марте 2019 года

Уровень недоверия белорусов распределился следующим образом:





НАТО – 67%

Негосударственные СМИ – 56,7%

ОБСЕ – 56%

Местные власти – 53,5%

Совет Европы 52,3%





В 2017 г. результаты были практически такими же. НАТО набрало максимальное количество не доверяющих ему белорусов – 62%. Негосударственные СМИ также были на второй позиции – 52%. На третьем месте была протестантская церковь – 48,1%, на четвертом – местные власти – 47,6%, на пятом – Совет Европы – 46,1%.





Первое место для НАТО, как угрозы внешней военной силы – вполне объяснимо. В том числе поэтому, к слову, такие высокие позиции у белорусской армии, как защитника. Нужно учесть и формируемый в обществе образа Беларуси, как подлиннонезависимого государства, которое нужно защищать.





Объяснимо и второе место у негосударственных СМИ -56.7%. Государственным СМИ не доверяет также значительное число белорусов – 49%. Однако, все же меньше, чем негосударственным. Но только ли дело в общеизвестных истинах – давлении государства, повторяющихся спекуляциях на тему «честных» «нечестных» журналистов?.. Прошлый год был отмечен так называемым «Делом БЕЛТА», сопровождающимся шумной кампанией в защиту одной из сторон конфликта в лице негосударственных СМИ. (развернутой самими участниками).Однако резонанс «дела БЕЛТА» в обществе был совершенно ничтожным. По данным новогоднего опроса BAW «Какое событие вы считаете событием года?», конфликт между государственным информационным агентством и крупнейшими негосударственными СМИ, как событие года, выбрало всего 0,6% белорусов.









И, как видим, степень недоверия к негосударственным СМИ не только занимает прочное второе место, но и выросла с 2017 г. Может, стоит задуматься над иными вопросами, кроме как над типичными вопросами, которые десятилетиями ставят во главу угла многие негосударственные СМИ?





То, что более половины населения не доверяет местным властям – более, чем исчерпывающая оценка населения местной вертикали власти.





Высокий уровень недоверия к институтам ЕС можно объяснить несколькими причинами, в числе которых кризис , который переживает Европа. Но есть и более насущная для белорусов проблема: демонстрация заинтересованности Беларусью со стороны Европы, выражающаяся в различных визитах, на деле для рядового белоруса не приносит конкретных результатов – например, уменьшения стоимости шенгенских виз.







