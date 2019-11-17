Макей летит в Москву на встречу с Лавровым





Главы МИД Беларуси и России встретятся сегодня в Москве

© Sputnik / Антон Денисов





Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров проведут переговоры в Москве, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

sputnik.by Министр иностранных дел Беларуси посещает российскую столицу по приглашению российского коллеги, пишет





Визит пройдет в преддверии празднования юбилейной даты – 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. В рамках визита состоится ежегодное заседание коллегий внешнеполитических ведомств России и Беларуси.











