Второй пусковой комплекс ПП «Урбаны» будет готов к декабрю

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Как сообщили в Государственном таможенном комитете, строительная готовность второго пускового комплекса пункта пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе составляет 94%.

По ее завершению в декабре 2019 года планируется ввести в эксплуатацию служебно-производственное здание таможенной и пограничной служб, в котором предусмотрены залы оформления, бытовые и санитарные комнаты, рабочие модули должностных лиц таможни, оборудованные современной оргтехникой. В рамках пускового комплекса также предусмотрены модульные здания под навесом, здания ветеринарной и фитосанитарной служб, а также бокс углубленного досмотра.

Реконструкция пункта пропуска проходит без его закрытия, все службы работают в штатном режиме. Дорожное покрытие проложено на 90%. Временная объездная дорога демонтирована, а движение транспорта организовано по новой бетонной дороге на въездном направлении с прохождением таможенного контроля в пределах существующего пункта пропуска.

Кроме того, в рамках реконструкции пункта пропуска реализуется проект международной технической помощи «Модернизация пункта пограничного перехода Урбаны-Силене (Латвия-Беларусь)». Он предусматривает расширение проезжей части между сопредельными пунктами пропуска до трех полос движения в каждом направлении, оборудование пешеходных дорожек и строительство современного инспекционно-досмотрового комплекса.

После завершения масштабной реконструкции пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза – с 270 до 1000 автомобилей в сутки.

Наличие современной инфраструктуры, соответствующих условий для обеспечения безопасности и комфортного пребывания граждан в пункте пропуска особо актуально во время проведения Беларусью и Латвией Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году, отмечает ГТК.