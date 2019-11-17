Пора укреплять профессиональные позиции: гороскоп с 18 по 24 ноября для всех знаков зодиака

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Нынешняя неделя будет способствовать точности мышления и подведению итогов прошедшего периода. Однако, несмотря на логику и взвешенные размышления, текущие действия, которые мы будем совершать, могут получаться неожиданными, непредсказуемыми, непродуманными. Это приведет к конфликтам и нарушению договоренностей. Следуйте советам астрологов на этой неделе, чтобы добиться успеха во всех начинаниях.

ОВЕН (21.03 — 20.04)

Беспокойная неделя. Трудно сосредоточиться на чем-то одном; приходится постоянно переключаться, и вас это заставляет нервничать. Могут напряженно складываться рабочие отношения, не исключено, что у вас появятся новые соперники и конкуренты, а также враги. Будьте начеку с теми, кто пытается втереться к вам в доверие: от таких людей не приходится ждать ничего хорошего.

Можно достичь успеха там, где требуется быстро ориентироваться в ситуации, молниеносно принимать решения. Интуиция вас не подводит, благодаря ее подсказкам вы не допускаете серьезных ошибок даже в сложных ситуациях.

Нужна осторожность в финансовых делах, вы склонны тратить деньги легкомысленно, не задумываясь о том, какие последствия это может иметь

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

Благоприятная плодотворная неделя, подходящая для работы и важных дел. Вы хорошо знаете, чего можно добиться сейчас, а что станет доступным чуть позже, правильно распределяете приоритеты и не тратите силы напрасно. Возможны интересные предложения о сотрудничестве. Вам удастся укрепить существующие деловые связи и обзавестись новыми. Не исключено, что деловые партнеры со временем станут настоящими друзьями.

В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций. Не возникает серьезных причин для разногласий и споров, общение с близкими приносит много радости. Эта неделя подходит для дружеских встреч и романтических свиданий. Они дарят яркие впечатления, надолго поднимают настроение.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

Стоит быть осторожнее в начале недели. Не все может идти гладко, не исключены задержки в делах. Чаще, чем обычно, вам приходится менять планы и приспосабливаться к новым обстоятельствам; настроение от этого не улучшается.

К счастью, со временем влияние позитивных тенденций набирает силу. В профессиональной сфере возможны значительные перемены к лучшему. Вы сможете упрочить свои позиции, найдете способ обезоружить конкурентов. Не исключено, что вам предложат новую работу или долгосрочное сотрудничество на более выгодных условиях.

Едва ли возникнут какие-то серьезные проблемы личного характера. Вы отлично ладите с близкими, они часто понимают вас с полуслова, поддерживают многие ваши начинания. Будет возможность наладить отношения с родственниками, урегулировать какие-то давние разногласия, помирить тех, кто был в ссоре.

РАК (22.06 — 22.07)

Непростым будет начало недели. Легко сделать ошибку, принять решение, о котором придется пожалеть. Вы часто поддаетесь влиянию со стороны, делаете то, что вам посоветовали другие, а сами не задумываетесь о возможных последствиях своих поступков. Однако со временем ситуация меняется к лучшему, поддержка звезд становится все значительнее, вы чувствуете себя увереннее.

Середина недели – подходящее время для размышлений и планирования. Вы часто замечаете то, чего не видят другие, правильно оцениваете свои возможности и чужие намерения. Можно добиться успехов в делах, которые прежде давались трудно. Вы обращаете внимание на мелкие детали, это позволяет избежать ошибок.

Последние дни недели проходят особенно интересно. Они обещают приятные знакомства, необычные встречи. Не исключено, что у вас появятся новые увлечения, к тому же будет шанс научиться тому, что вскоре пригодится.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Благоприятно начало недели, за первые несколько дней вы можете многого добиться. Вас не пугают даже очень сложные задачи, часто удается достичь успеха там, где другие потерпели неудачу. Этот период подходит и для новых дел, и для того, чтобы завершить начатое раньше. Старайтесь не останавливаться на достигнутом и ставьте перед собой высокие цели. Сейчас вы можете достичь больших успехов.

Середина недели проходит спокойно. Этот период связан с заметным снижением деловой активности. Будет возможность отдохнуть и восстановить силы, а также просто приятно провести время.

В конце недели на первый план выйдут личные отношения. Здесь многое может измениться к лучшему, если вы не побоитесь проявить инициативу.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Первая половина недели благоприятна. Вы многого добьетесь, если будете действовать быстро. Вероятны какие-то важные открытия; некоторые Девы раньше других получат важную информацию, и это позволит им достичь успеха.

Вы многому учитесь у окружающих. Старайтесь проводить больше времени с теми, чей опыт может быть вам полезен. Пустых разговоров лучше избегать.

Вторая половина недели будет более напряженной и сложной. Вам предстоит самостоятельно принимать важные решения, брать на себя ответственность за других; это дается нелегко. К тому же не исключены финансовые трудности. Из-за незапланированных расходов придется изменить планы.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Сложная неделя. Важно не спешить. Сейчас многое дается труднее, чем обычно, но это не значит, что ваши шансы достичь успеха близки к нулю. Можно добиться отличных результатов, если не идти проторенным путем. Экспериментируйте, творите; часто вам в голову приходит то, до чего не додумались другие.

Вероятны успехи в работе. У Весов будет шанс укрепить свои профессиональные позиции, наладить отношения с коллегами и деловыми партнерами. Вы поймете, кто на самом деле является вашим союзником, на кого можно положиться. После этого многое станет проще.

Нестабильно, порой очень напряженно складываются личные отношения. Люди, которые прежде понимали вас, сейчас многое воспринимают неправильно. Нужно немало терпения и самообладания, чтобы во всем разобраться.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

На этой неделе многое будет идти не так, как хотелось бы, и напряженных моментов едва ли удастся избежать. Проще будет Скорпионам, у которых уже есть и жизненный опыт, и привычка преодолевать трудности. А вот для юных представителей знака, которые пока не сталкивались с серьезными проблемами, эта неделя может превратиться в череду испытаний.

Вам пригодится умение ладить с людьми, находить к ним подход. Чем раньше вы найдете союзников, тем увереннее и спокойнее будете себя чувствовать, тем быстрее найдете ключ к решению всех проблем.

Возможны какие-то необычные встречи, приятные знакомства. Имейте в виду: чтобы произвести хорошее впечатление, часто приходится постараться; вашего природного обаяния может оказаться недостаточно.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Неделя начинается удачно. Действуйте быстро: у вас есть шанс многого добиться. Открываются новые возможности, у некоторых Стрельцов будет шанс достичь того, о чем они давно мечтали. Не исключено, что вы подниметесь по карьерной лестнице или познакомитесь с людьми, которые в ближайшее время сделают заманчивые деловые предложения. Возможны денежные поступления и выгодные сделки. Иной характер носит вторая половина недели. Это непростое время, когда многое идет не по плану, часто приходится приспосабливаться к неблагоприятным обстоятельствам, делать совсем не то, что хочется. Порой вы бываете слишком доверчивы или выдаете желаемое за действительное, чем сами себе осложняете жизнь. Прислушивайтесь к советам людей, которым доверяете.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

На этой неделе особенно многое будет зависеть от того, какие люди вас окружают. Старайтесь проводить больше времени с теми, кто вас поддерживает, помогает в реализации задуманного и не увлекается критическими замечаниями. Сейчас вы больше, чем обычно, подвержены чужому влиянию, принимаете на веру чужое мнение и можете разочароваться в собственных планах, если они кому-то оказались не по душе.

Работа может отнимать больше времени, чем обычно. Часто это связано с тем, что вам приходится выполнять чужие обязанности или исправлять ошибки, допущенные другими. Это раздражает, мешает сосредоточиться на собственных делах. К тому же вы устаете быстрее, чем обычно.

Полезно будет сменить обстановку, отправиться в какую-то небольшую поездку. Новые впечатления вдохновляют, настроение заметно улучшается.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Спокойная благоприятная неделя. Едва ли она ознаменуется какими-то значительными событиями и важными победами, но время вы проведете хорошо. Наступило подходящее время для того, чтобы проанализировать события недавнего прошлого, понять, в чем вы были правы, а где допустили ошибки. Сейчас вы беспристрастны, стараетесь смотреть на вещи объективно и никому не позволяете сбить вас с толку.

Можно использовать эту неделю для учебы, сбора и анализа информации, а также исследовательской работы. Вы внимательны к деталям, часто замечаете то, чего не увидели другие, а главное – делаете правильные выводы из своих наблюдений, не строите иллюзий.

Личные отношения могут стать более прохладными, чем прежде, но серьезных проблем в них не возникнет. Вы даже с самыми близкими порой не хотите делиться тем, что у вас на душе. Позаботьтесь о том, чтобы это не вызывало подозрений.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Неделя беспокойная и насыщенная. Скорее всего, вам захочется заняться чем-то совершенно новым. Момент для этого сейчас самый подходящий. Будет возможность реализовать идеи, которые появились раньше или воплотить в жизнь недавние планы. Самое важное для вас – прислушиваться к подсказкам интуиции. Они куда точнее и полезнее советов со стороны.

Возможны удачные совпадения, которыми вы ловко воспользуетесь. Многие Рыбы смогут добиться профессиональных успехов, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Благодаря умению договариваться с самыми разными людьми вы сможете опередить своих соперников и конкурентов.

Единственное, чего вам сейчас может не хватать, это самодисциплина. Вы склонны откладывать неприятные дела, позже это может обернуться проблемами. Некоторые Рыбы просто идут на поводу у всех своих мимолетных желаний. Позже такие представители знака пожалеют о том, что не были более серьезны.

Гороскоп от horo.mail.ru .