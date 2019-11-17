На территории Брестской области пройдёт информационная кампания по пропаганде использования фликеров

Источник материала: Полесская правда



В целях минимизации негативных сезонных проявлений сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы ОВД по устранению причин и условий дорожно-транспортного травматизма среди уязвимых участников дорожного движения, популяризации использования световозвращающих элементов пешеходами и велосипедистами в темное время суток на проезжей части, в период с 19 по 24 ноября 2019 года на территории Брестской области пройдет информационная кампания по пропаганде использования световозвращающей продукции.

Несмотря на проводимую органами внутренних дел (далее – ОВД) работу по повышению уровня безопасности дорожного движения, обстановка на дорогах Республики Беларусь области остается сложной. Ежегодно с наступлением осеннего периода учащаются дорожно-транспортные происшествия с участием уязвимых участников дорожного движения.

В январе-октябре 2019 на территории Республики Беларусь совершено 2 750 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в которых 395 человек погибли и 2 939 получили травмы различной степени тяжести. При этом в тёмное время суток произошло 870 ДТП из которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 ранения. От общего количества погибших в тёмное время суток 68,3% (138), составляют уязвимые участники дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики).

За истекший период 2019 года на территории Пинского района произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием данной категории участников дорожного движения, из которых 1 пешеход и 1 велосипедист погибли, 1 пешеход получил телесные повреждения.

В целях минимизации негативных сезонных проявлений в сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы органов внутренних дел по устранению причин и условий дорожно-транспортного травматизма, Госавтоинспекция Пинского района, совместно с милицией общественной безопасности проведёт широкую разъяснительную работу среди населения, в трудовых коллективах и заинтересованных, о способах обозначения уязвимых участников дорожного движения (использование световозвращающей контурной маркировки для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, автобусов, в т.ч. школьных, использование световозвращающих жилетов и фликеров для велосипедов, пешеходов и возчиков; использование световозвращающих наклеек на велосипеды, гужевые повозки и другие средства передвижения).