В поисках вкуса. Как потратить целое состояние на еду?

Источник материала: Аргументы и факты

Писатель Андре Моруа как-то остроумно заметил, что «проблема не в том, чтобы иметь деньги на черную икру, а в том, чтобы находить в ней вкус». Не хотелось бы спорить с классиком, но очевидно и то, что для оценки изысканности этого лакомства необходим приличный уровень достатка. Впрочем, во все времена находились индивидуумы, способные легко заплатить огромные по меркам обычного обывателя деньги за деликатесы. Ну а современный рынок способен предложить обеспеченным гурманам и жуирам самые невероятные гастрономические удовольствия.

Голубой тунец, черная курица, янтарная икра.

Одним из любимейших и наиболее статусных продуктов для миллионеров считаются рыбьи яйца белуги-альбиноса, популяция которой облюбовала Каспийское море. Главным поставщиком икры «Алмас» считается Иран. За килограмм деликатеса придется выложить сумму в 25 тысяч долларов. Высокая стоимость обусловлена двумя основными факторами. Во-первых, белуга-альбинос рыба редкая, да и икра идеального цвета и вкуса есть только у старых особей. Ну а вторым фактором, влияющим на умопомрачительный ценник, стала упаковка – банки выполнены из 24-каратного золота. Приобрести это лакомство можно в лондонском ресторане «Caviar House & Prunier in Picadilly». Кстати, если вы не Роман Абрамович и не можете себе позволить в одночасье раскошелиться на килограмм, радушный персонал может предложить порцию поменьше, на 1250 долларов. В золотую, разумеется, баночку.

Еще одна рыба, которая вызывает нежный гастрономический трепет у людей с увесистым портмоне – голубой тунец. Этот деликатес, достигающий трехметрового размера и веса в четыре центнера, водится в основном в Тихом океане. Необычайно популярен в Японии – мясо голубого тунца идеально подходит для приготовления суши. В 70-е года прошлого века популяция голубого тунца стала стремительно сокращаться и сейчас отлов этой рыбы находится под жестким контролем. Этим, во многом, и обусловлена его высокая цена – за килограмм качественного тунца на аукционе владельцы ресторанов платят до восьми тысяч долларов. Самым дорогим голубым тунцом в истории стал гигант весом в 222 килограмма, приобретенный в 2013-м году Киеси Кимурой - владельцем сети ресторанов, специализирующихся на приготовлении суши. Во всех смыслах драгоценная рыбина обошлась ему в 1,76 миллиона долларов.

Если вы до сих пор пренебрежительно считаете, что курица - не птица, то пора попрощаться со стереотипами. Аям Цемани - не просто курица, а настоящая птица счастья для поклонников высокой кухни. Эта декоративная порода выведена в Индонезии и благодаря особому гену имеет не только черное оперение, но и черное мясо, черные внутренности и даже черные кости. Порода столь редка и уникальна, что даже в не самой богатой Индонезии тушка Аям Цемани стоит 200 долларов. В Штатах же находятся желающие заплатить за деликатес две с половиной тысячи.

«Роллс-ройс» в мире говядины и божественный хамон

Как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы килограмм коровьего мяса стоил от 500 до 1000 долларов? Оказывается, буренок необходимо не просто кормить отборным кормом, но и поить пивом, делать расслабляющий массаж и предлагать к прослушиванию хорошую классическую музыку. Правда, не каждая корова отблагодарит изысканным мясом за такое трепетное и нежное отношение – только Вагю, которые были выведены японцами, а затем успешно адаптировались и в других регионах планеты. К вагю относятся четыре породы, благодаря которым гурманы познакомились с самой изысканной «мраморной говядиной». Еще один мясной деликатес из этой серии тоже родом из Японии. Это кобе — говядина премиального качества, получаемая от быков японской чёрной породы, выращенных в префектуре Хиого. На бифштексы ежегодно отправляется не более 300 особей, а килограмм мяса достигает стоимости в 650 долларов.

А вот испанские свиньи черной иберийской породы пива не пьют и Вивальди не слушают. Что как ни странно, совершенно не влияет на изумительное качество их мяса. Иберийскую ветчину жалуют не только гурманы всего мира, но и королевские особы. Прокопченные и просоленные свиные окорока делятся на три категории, но безоговорочное первенство удерживает хамон Иберико де Бельота. Жизнь элитных хрюшек от рождения до убоя строго контролируется. До 14 месяцев их кормят на фермах, после чего выпускают «вольные хлеба». На пастбищах «будущий хамон Иберико» отъедается отборными желудями и по достижении веса в 160-170 килограммов окончательно выполняет возложенную на него миссию – становится деликатесом стоимостью, доходящей до 320 долларов за килограмм.

Королевские грибы

Если призвание черных иберийских свиней – услаждать рецепторы, то у трюфельной свиньи назначение несколько иное, но не менее важное. Эти домашние питомцы специально натаскиваются на поиск самых деликатесных из существующих на земле грибов – белых трюфелей. Невзрачные на вид подземные обитатели ценятся гурманами всего мира за своеобразный вкус, низкую калорийность и целый букет целебных свойств. Царь-гриб можно найти в странах Западной Европы и даже в России, но лучшими считаются трюфеля, растущие в итальянской провинции Пьемонт. Их стоимость может достигать восьми тысяч долларов за килограмм.

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А вот японцы отдают предпочтение сосновому грибу – он в стране Восходящего солнца является символом плодородия и богатства. Как и его европейский собрат выглядит крайне нереспектабельно, но зато обладает многими целебными свойствами и даже помогает бороться с онкологическим заболеваниями. Молодые особи соснового гриба (или мацутаке, как его называют в Азии) ценятся особо и могут стоить до 2000 долларов за килограмм.

«Золотые» десерты

Ну и какое же чревоугодие без хорошего десерта. И тут среднестатистическому миллионеру есть где разгуляться. Японцы, знающие толк в изысках, могут предложить сладкоежкам-гурманам сразу несколько очень достойных и главное беспрецедентно дорогих фруктов. Для начала можно вкусить сочной мякоти Densuke, более известного как «черный арбуз». Редкая ягода выращивается только на острове Хоккайдо. Высокая цена на экзотику обусловлена тем, что за сезон обычно созревает не более 10.000 штук. Те, кому довелось попробовать черный арбуз, отмечают «особый вид сладости». Впрочем, заплатив 300-400 долларов за экземпляр, любой нашел бы в этой ягоде массу достоинств. Кстати, самый дорогой Densuke был продан на аукционе за 6.100 долларов.

Еще одно дорогое удовольствие, имеющее японские корни – виноград сорта рубиновый римский, визуально напоминающий гроздь ярко-красных теннисных шариков. Выращивается он только в одном регионе - префектуре Исикава. Как и все эксклюзивные фрукты он стоит огромных денег. Впрочем, дело не только в уникальности, но и в жестких стандартах качества – для винограда класса «премиум» отбираются грозди весом не менее 700 грамм, а каждая ягодка должна весить не менее 30 грамм. Такая веточка может стоить как приличный швейцарский хронометр - в районе четырех тысяч долларов.

Ну а королевой среди дорогих японских фруктов по праву считается дыня сорта Yubari King. В минувшем году на аукционе в Саппоро этот редкий фрукт был продан за сумасшедшую цену - 29 000 долларов. Юбари - это гибрид двух сортов дынь, который требует ну очень кропотливого ежедневного ухода в течение всех ста дней созревания. Их выращивание считается настоящим искусством. Но результат стоит вложенного труда – цены на изумительно вкусную дыньку в специальных фруктовых салонах могут достигать 2-3 тысяч долларов.

Глубоко переваренный кофе

Серьезную конкуренцию мусангам в последнее время составляют слоны из провинции Чианг Рай, что на севере Таиланда. Технология изготовления кофе блэк айвори идентична с той лишь разницей, что слоны вместе с зернами кофе поглощают бананы, тростник, фрукты, рис и прочие вкусняшки. Всего, чтобы получить килограмм деликатесного кофе слону необходимо скормить 33 килограмма смеси. Куда деваются остальные 32 килограмма – остается загадкой. Но как бы там ни было, слоновий кофе постоянно растет в цене и приближается к тысяче долларов за килограмм.

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