Лера Кудрявцева - Шепелеву: «Мы все молчим только из-за Платона»

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе известный телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал свою возлюбленную (а, скорее всего, и невесту) Екатерину Тулупову в Instagram. Это вызвало широкий резонанс, в том числе в звездной тусовке.

Поклонники порадовались за Дмитрия и отметили, что тот выглядит очень счастливым. Однако нашлись и те, кто негативно воспринял информацию о грядущей свадьбе, пишет «СтарХит».

Более того, одна из подписчиц обвинила Шепелева в нетрадиционной ориентации, на что шоумен тут же ответил не без иронии. «Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере [Кудрявцевой] предлагал, но она не смогла», — написал Дмитрий в соцсети.

Телеведущая практически мгновенно отреагировала на высказывание коллеги.

— Сегодня три новости узнала: что ты есть в Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона, — возмутилась Кудрявцева.

Напомним, что ранее Шепелев жил с Жанной Фриске в гражданском браке, в 2013 году у них родился сын Платон. В 2015 году певица ушла из жизни после борьбы с раком мозга, двухлетний ребенок остался жить с отцом, который оказался против того, чтобы мальчик общался с родственниками Жанны.

Между Шепелевым и семьей Фриске не прекращается многолетний конфликт. Сам Шепелев избегает комментировать эту скандальную ситуацию. Он лишь отмечает, что тот, кто не был на подобном месте, никогда не сможет понять его действия.