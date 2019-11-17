Источник материала: Новости Волковыска

В 8.00 участок открыл свои двери для граждан. Через час рядом с университетом начали появляться люди в характерных черных куртках с серьезными лицами. Они занимали места вдоль проспекта Победителей. На подходах к университету появились пункты досмотра. Проходить к зданию университета разрешали только после проверки паспорта с подходящей пропиской. Некоторых досматривали, просили показать сумки.

На 506-ом участке было организовано два буфета. Один внутри здания, второй на улице в палатке. Ближе к 11 часам всех желающих совершить покупки стали перенаправлять в буфет на улице.

Около 11:30 приехал кортеж президента. Президент проголосовал и согласился ответить на вопросы журналистов. Конечно, зашли вопросы и о предстоящих президентских выборах в 2020 году. В частности, планирует ли Лукашенко выдвигать свою кандидатуру на шестой срок или седьмой в 2025 году.

Александр Григорьевич ответил, что 2025 год еще далеко, возможно и не доживу. Хотя признался, что хотелось бы. А далее добавил, что это народ должен его просить баллотироваться. Ведь если народ не попросит, сам он выдвигаться никогда не станет. Не такое мягкое это кресло, пояснил Президент.

Если люди не поддержат меня, продолжил глава государства, я не обижусь. Если Вы цените стабильность, развитие государства, чтобы Вас не продали и не загнали никуда, то сами должны предложить мне. И сказать, что мы хотим, чтобы наши дети спокойно ходили по улицам. Может мы живем небогато, но это не потому, что президент плохой. А потому, что иногда плохо работаем, и у нас нет тех ресурсов, что есть других странах.

В Центральной избирательной комиссии после закрытия участков в 20.00 сообщили, что выборы состоялись во всех 110 кругах. После 18.00 поступила информация о количестве проголосовавших на тот момент людей по областям: в Брестской области явка составила 69,33%, в Витебской — 76,32%, Гомельской — 74,18%, Гродненской — 72,36%, Минской — 71,90%, Могилевской — 77,63%, в Минске — 58,76%.

Фото tut.by