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Внимание! Сегодня стартовал благотворительный проект ФПБ «Мечты сбываются»
18.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Ваши дети уже рассказали вам, что они хотят получить в подарок на Новый год? Мечтают о чем-то волшебном, необычном и, кажется, даже невероятном? Благотворительный проект «Мечты сбываются» (далее — проект) организуется Федерацией профсоюзов Беларуси в преддверии новогодних и рождественских праздников.
На проект представляются детские письма или видеообращения с просьбой об исполнении желания (далее — письма). В проекте могут принимать участие дети в возрасте до 16 лет.
Даты проведения проекта — с 18 ноября 2019 г. по 7 января 2020 г.
Проект проводится в три этапа.
Первый этап проекта — сбор писем — проводится с 18 ноября по 8 декабря 2019 г.
Письма направляются на адрес электронной почты:
Второй этап проекта — выбор финалистов — пройдет с 9 по 11 декабря 2019 г.
В каждой области отбирают письма (до 5 работ) из числа полученных. Критерии отбора — соответствие целям проекта, творческий подход автора, оригинальность.
Финалисты проекта определяются оргкомитетом ФПБ (по одному от области и г. Минска).
Третий этап проекта — реализация желаний финалистов проекта, указанных в письмах, — с 12 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г.
Все финалисты приглашаются на благотворительный профсоюзный новогодний праздник, который пройдет в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.
Пресс-служба профсоюзов Витебской области
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