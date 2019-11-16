Внимание! Сегодня стартовал благотворительный проект ФПБ «Мечты сбываются»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Ваши дети уже рассказали вам, что они хотят получить в подарок на Новый год? Мечтают о чем-то волшебном, необычном и, кажется, даже невероятном? Благотворительный проект «Мечты сбываются» (далее — проект) организуется Федерацией профсоюзов Беларуси в преддверии новогодних и рождественских праздников.

На проект представляются детские письма или видеообращения с просьбой об исполнении желания (далее — письма). В проекте могут принимать участие дети в возрасте до 16 лет.

Даты проведения проекта — с 18 ноября 2019 г. по 7 января 2020 г.

Проект проводится в три этапа.

Первый этап проекта — сбор писем — проводится с 18 ноября по 8 декабря 2019 г.

Письма направляются на адрес электронной почты: pressa.Vitebsk.fpb@mail.ru

Второй этап проекта — выбор финалистов — пройдет с 9 по 11 декабря 2019 г.

В каждой области отбирают письма (до 5 работ) из числа полученных. Критерии отбора — соответствие целям проекта, творческий подход автора, оригинальность.

Финалисты проекта определяются оргкомитетом ФПБ (по одному от области и г. Минска).

Третий этап проекта — реализация желаний финалистов проекта, указанных в письмах, — с 12 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г.

Все финалисты приглашаются на благотворительный профсоюзный новогодний праздник, который пройдет в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.

Пресс-служба профсоюзов Витебской области